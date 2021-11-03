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Gündem Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Gündem

Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:17:00 -
Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Ziyaretle ilgili MHP'den açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir"

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