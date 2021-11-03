Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Ziyaretle ilgili MHP'den açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir"