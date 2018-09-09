Kurnazlar temizlik maddelerine de el attı! Deterjan dolarla yarışıyor

Doların bir ayda rekor üstüne rekor kırması, yüzde 28 artarak 5,24 liradan 6,70 liraya gelmesi marketlere zam olarak yansıdı. Tüketiciyi çileden çıkaran zamlardan temizlik ürünleri de payını aldı. 1,5 kilogram çamaşır deterjanın fiyatı 12-13 liradan 15-16 liraya, bulaşık deterjanının da 5-6 liradan 7-8 liraya çıktı. Şu anda 1,5 litre sıvı sabun 19-20 liradan, yüzey temizleyici ise 8-10 liradan raflarda.

DIŞA BAĞIMLIYIZ

Fiyat artışları üretici ve ihracatçıları tedirgin ediyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kur artışlarının ürün fiyatlarını yukarı çektiğine işaret etti. Artışlardan temizlik maddelerinin de nasibini aldığını kaydeden Pelister, “Deterjanların ve yüzey temizleyicilerin üretiminde ithal hammaddeler kullanılıyor. Ürünlerin şişeleri, kapakları ve etiketlerinde bile durum aynı” dedi.

KUR ARTIŞLARI ETKİLİ

Hammaddelerin yurtdışı menşeli olduğu için yerel üreticilerin iç piyasada dövizle satış yaptığını belirten Pelister, “Marketlere kadar olan zincirin her halkasındaki ticaret dolar veya Euro ile dönüyor. Bu sebeple sadece çamaşır ve bulaşık deterjanı değil, tüm sektörlerdeki ürünler kur artışlarından bire bir etkileniyor” diye konuştu.

GRAMAJ DÜŞÜŞÜ DUYURULMALI

Dolar ve Euro’nun 4 ayda yüzde 44 değerlendiğine; bu nedenle gerek maliyetlerin gerekse raf fiyatlarının yüzde 40 arttığının altını çizen Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu aslında kaçınılmaz bir durum. Aksi takdirde üreticiler, zararına ürün satmak zorunda kalacaklar. Düşünün ki her sattığınız üründe takribi olarak yüzde 40 zarar ediyorsunuz, işletmenizi ne kadar süre ayakta tutabilirsiniz?

Gramajların düşürülmesi hakkında da söylenecek bir şey yok. Böyle bir uygulamaya giden firmaların etik olarak bu hamlelerini tüketiciye duyurması gerekmekte. Aksi takdirde her ne kadar niyet tüketiciyi aldatmak olmasa da konunun farkına varıldığında firmalara karşı olumsuz bir algı oluşabilir. Bunun önüne geçmek kolay. Firmalarımız iletişim çağının getirileri sayesinde tüketicilere bu mesajı tatlı bir dille verebilirler.”

KAYNAKLAR ETKİN KULLANILMALI

Kur ve fiyat artışlarına karşı alınması gereken önlemlere de değinen Pelister, “Tüketimimizi optimize etmeyi ele almamızda yarar olduğu kanaatindeyiz. Bu bir üründen veya enerjiden tasarruf şeklinde olabilir. Yani tüketime dikkat etmek ve kaynakları etkin kullanmamızda fayda var” tavsiyelerinde bulundu.

İŞTE DETERJAN FİYATLARI