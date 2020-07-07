Kurnaz İmamoğlu!

Harun Sekmen İstanbul

İBB’ye bağlı Kültür A.Ş bünyesinde hizmet veren İstanbul Kitapçısında satılan eserlerin bizzat İmamoğlu’nun talimatıyla fiyatlarının yükseltildiği, daha sonra da sözde indirim yapıldığı iddiasıyla normal fiyatının da üstünde satıldığı belirlendi. Kültür A.Ş tarafından basılan, İstanbul ve Boğaziçi isimli eserin satış fiyatını 25 lira 90 kuruştan, 100 liraya yükselttiği, daha sonra da 30 lira indirim yaptığını iddia ederek 70 liraya sattığı belirlendi. Aynı kirli yönetimin ‘İstanbul’un 100 Köyü’, ‘İstanbul’un 100 Mimar Sinan Eseri’, ‘İstanbul’un 100 Çeşmesi ve Sebili’ isimli eserler başta olmak üzere birçok kitapta uygulandığı ve kamuoyunu yanıltarak haksız kazanç sağlandığı saptandı.