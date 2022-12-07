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Dünya Küreselcilerle savaşmaya devam ediyor: Elon Musk, FBI bağlantılı Twitter yöneticisini...
Dünya

Küreselcilerle savaşmaya devam ediyor: Elon Musk, FBI bağlantılı Twitter yöneticisini...

Twitter'ın önde gelen avukatı, sosyal medya platformunun 2020 ABD seçim sansüründeki rolüyle ilgili dosyaların yayınlanmasını engellediği iddia edildikten sonra şirketten çıkarıldı. Jim Baker, Twitter tarafından işe alınmadan önce FBI'ın baş danışmanıydı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 12:23:00 -
Küreselcilerle savaşmaya devam ediyor: Elon Musk, FBI bağlantılı Twitter yöneticisini...

Elon Musk, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Baker'ın halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki olası rolüne ilişkin endişeler ışığında, bugün Twitter'dan çıkarıldı." dedi.

“Twitter Dosyaları” nın ilk grubunu yayınlamış olan gazeteci Matt Taibbi , Baker'ın bu belgelerin “incelemesine” dahil olduğunu ve Musk'ın bilgisi dışında bir sonraki bilgilerin yayınlanmasını fiilen geciktirdiğini ortaya çıkardı.

Baker, Musk'ın Ekim ayında şirketi satın aldıktan sonra görevden aldığı ilk yöneticilerden biri olan Vijaya Gadde'nin yardımcısı olarak Haziran 2020'de işe alındı.

Baker daha önce FBI'ın eski Direktörü James Comey'in baş danışmanıydı ve büronun Rusya ile Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası arasındaki asılsız gizli anlaşma iddialarına yönelik soruşturmasında önemli bir figürdü.

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