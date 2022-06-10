Küreselcilerle çatışan Trump'tan net tavır: Kongre baskını ABD tarihinin...

NATO ve işgalci politika karşıtı Trump ve yanlıları, Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemişti. Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi paneli, dün akşam en çok TV izlenen saatte ilk duruşmayı yaptı. Panelin 'darbe girişimiyle' suçladığı Trump, kendi sosyal medyasından 'ülke tarihinde Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yapmak İçin en büyük hareketti' yanıtını verdi.

6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Kongre'nin Demokratların çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki komisyonun halka açık duruşmaları başladı. Trump yönetiminden isimlerin -eski Adalet Bakanı Bill Barr, Trump'ın danışmanlarından olan kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner dahil- verdiği ifadelerin videolarının yayımlandığı ilk duruşmada, 45. Başkan, iktidarda kalabilmek için darbe girişiminde bulunma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Trump'ın Kasım 2020 seçimlerinin yaygın hileyle kendisinden çalınıp Demokrat Partili Joe Biden'a verildiği iddiasıyla Washington'da düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin Kongre'yi basması olayıyla ilgili duruşma, panelin sunumlarıyla açıldı.

Panele başkanlık eden Demokrat Partili vekil Bennie Thompson, "6 Ocak, bir darbe girişiminin doruk noktasıydı, bir isyancının 6 Ocak'tan kısa süre sonra ifade ettiği gibi, hükümeti devirmeye yönelik küstah bir girişimdi. Şiddet tesadüfi değildi. İsyancılar, Kongre'ye yürüyüp milletvekillerinin Biden'a resmi yetki devrini engellemek için ABD Başkanı'nın teşvikiyle hareket etti" diye konuştu.