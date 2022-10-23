Küreselci çeteyi ifşa etti: Şeytandan ilham alıyorlar

yeniakit.com.tr

Eski ulusal muhafız subayı askeri analist ve yazar Terry L. Cook, 1990'lı yıllarda bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

"Great Reset (Büyük Sıfırlama)", "Yeni Dünya Düzeni", "Tek Dünya Devleti" gibi kavramları ortaya atarak hedeflerini açıklayan Küresel çetelerle ilgili bilgi veren Terry L. Cook, yaptığı açıklamayla oluşumu ifşa etti.

"Yeni Dünya Düzeni için anormal bir plan var"

Cook, yaptığı açıklamada Yeni Dünya Düzeni'nin üç yönünün olduğu belirterek "Yeni dünya düzeni üç yönden oluşur. Bugün herkesin Yeni Dünya Düzeni dediği yeni bir dünya siyasi sistemi var. Bunun yanı sıra Yeni Dünya Düzeni için anormal bir plan var ve buna Yeni Dünya ve Ekonomik Düzeni deniyor. Bu iki maddeye ek olarak, din için üçüncü bir plan daha var. Görüyorsunuz, dünyanın planlamacıları, sahte bir din bile olsa, insanların bir tür dine ihtiyaç duyduklarını biliyorlar. Bu yüzden bize yeni bir çağ dünyası küresel, gizli, din vermek için bir planları var." ifadelerinde bulundu.

"İnsanlığı kontrol altında tutmak istiyorlar"

Küreselci şeytanların, dünyadaki tüm insanları kontrol altında tutmak istediğini belirten Cook, "Gerçekten bu Yeni Dünya Düzeni'nin üç yönü vardır. Bizi takip etmek, kontrol etmek ve tanımlamak için bir bilgisayar çipini ellerimize ve alınlarımıza enjekte edileceği ve ayrıca satın alımlarımızı yapmak için kullanılacağı Yeni Dünya Ekonomik Düzeni." dedi.

"Köpeklere taktıkları gibi çip takacaklar"

Bu planın köpekler üzerinden yürürlüğe konulduğunu ifade eden sunucu ise, "Bu yüzden programı Los Angeles'a çoktan koydular aslında. Belediye Başkanı Bradley adında bir Trilateralist... Tom Bradley Amca bunu köpeklere koymaktan sorumluydu. Doğru. Ve çocuklarınız hayvan gibi sayılacak. Hayvanlar gibi." dedi.

"Dünyanın yüzde 25 nüfusunu imha edecekler"

Dünya nüfusunun azaltmak için de girişimlerin olduğunu belirten sunucu, "Ve Dış İlişkiler Konseyi aracılığıyla, dünyanın nüfusunu azaltmak isteyen Küresel Güçler, 2000 yılına kadar yüzde 25 yani 1 milyar 250 milyon kişinin imha edilmesi gerekiyor." ifadesinde bulundu.

"Bu adamlar, tarihte benzersiz bir küresel hükümet biçimi getirmeyi planlıyor"

Dünya nüfusunun azaltılması için bunu yapabileceklerini ifade eden ve dünyaya benzersiz bir küresel hükümet sistemi getirmek istendiğini aktaran Cook, "Esasen, bu İlluminati, gezegendeki tüm parayı dünya bankaları ve Federal Rezerv (Fed) vb. aracılığıyla kontrol eden değil, aynı zamanda esasen tüm hükümetleri devletleri kontrol eden adamlar grubudur. Bu adamlar, tüm tarihte benzersiz olan küresel bir hükümet biçimi getirmeyi planlıyorlar." dedi.

"Köleleştici sistem için şeytandan ilham alıyorlar"

Sözlerinin devamında Cook, küreselci grubun şeytandan ilham aldığını ifade ederek şu ifadelerde bulundu:

"Anthony'nin oligarşi dediği şeye Avrupa'da hiyerarşi tarafından kontrol edilen dünya komünizmi ve faşizminin tamamen köleleştirici bir sistemi. Şeytanın oligarşisi. Yani bu adamlar Şeytan'dan ilham alıyor ve elbette bu terimi İncil'den alıyoruz, bu da şeytan anlamına geliyor. Dünyadaki her ulusa küresel bir hükümet biçimi getirmek için şeytani bir şekilde ilham alıyorlar."