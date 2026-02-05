Küresel yükseliş hız kesmiyor! OMODA & JAECOO 64 ülkede 800 bin satışı aştı

Yenilikçi tasarım dili, genç kullanıcılarla kurduğu güçlü bağ ve küresel ölçekteki hızlı yayılımıyla öne çıkan OMODA & JAECOO, 2025 yılını otomotiv sahnesinde belirleyici bir oyuncu olarak kapattı. Dikkat çekici bir yükselişe imza atan marka, yalnızca “dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri” olma konumunu pekiştirmekle kalmadı; satış hacmi, marka etkisi ve teknolojik ürün gücü açısından da hızlı büyümeden yüksek kaliteli yerelleşmeye uzanan kapsamlı bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu başarıyla OMODA & JAECOO, otomotiv küreselleşme sürecinde yeni bir referans noktası haline geldi.

Küresel yükseliş: 64 pazarda 800 bin adedi aşan satış!

2024’te dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri olan OMODA & JAECOO, 2025’te de bu ivmesini sürdürerek 64 pazara yayılan güçlü bir küresel büyüme gerçekleştirdi. Global satışlar 800 bin adedi aşarken, marka ana şirketinin yurtdışı stratejisindeki en önemli büyüme motoru haline geldi. Ana şirket, Çin menşeli binek otomobil markaları arasında 23 yıldır üst üste ihracat lideri konumunu korurken, Fortune Global 500 listesinde de en hızlı yükselen otomotiv gruplarından biri olarak yer alıyor.Pazar performansına bakıldığında da OMODA & JAECOO, farklı bölgelerde dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme modeli ortaya koydu. Avrupa, 200 bin adedi aşan kümülatif satışla markanın ana büyüme merkezi haline geldi. Birleşik Krallık pazarı, aylık 10 bin satışbarajını aşarak bu başarıya en hızlı ulaşan otomotiv markası oldu. İspanya, Polonya ve İtalya gibi pazarlarda da güçlü satış artışları kaydedildi. Yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilen ürün konfigürasyonları ve sınırları aşan iş birlikleri sayesinde kullanıcı beğenisi hızla artarken, Avrupa’nın markanın küresel stratejisindeki merkezi rolü daha da güçlendi.Genel tabloya bakıldığında OMODA & JAECOO’nun yıllık global satışları istikrarlı şekilde yeni zirvelere ulaşarak markayı bir kez daha “dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markaları” arasına taşıdı. Bu sıçrama; markanın farklılaşan konumlandırması ile “küresel marka + yerel operasyon” stratejisinin doğru ve etkili uygulanmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, OMODA & JAECOO’nun küresel pazarlarda hızla yayılırken aynı zamanda yerel pazarlarda güçlü kökler salmasını sağladı.

Bilinirlik ve itibarda eş zamanlı yükseliş!

OMODA & JAECOO, 2025 yılında marka gücü açısından da kapsamlı bir atılım gerçekleştirdi. Otoritelerdenalınan ödüllerle itibarı pekiştirirken, gençlerle birlikte üretilen iletişim dili sayesinde marka bilinirliğini güçlendirdi; böylece tanınırlık ve duygusal bağ ekseninde çift yönlü bir büyüme sağlandı.Marka itibarı açısından, bir önceki yıla kıyasla 25 yeni uluslararası prestijli ödül portföye eklendi. Avrupa, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika başta olmak üzere birçok çekirdek pazarı kapsayan bu ödüller; ürün, marka, teknoloji ve beş yıldızlı güvenlik gibi tüm temel alanları içererek markanın güvenilirliğini çok boyutlu biçimde destekledi.Ürün tarafında, farklı modeller dünya genelinde saygın medya kuruluşları ve otoriteler tarafından ödüllendirildi. Örneğin JAECOO 7 modeli, Suudi Arabistan’da “2025 En İyi Orta Sınıf Lüks SUV” ve Birleşik Krallık’ta “Yılın Otomobili” seçildi. OMODA 5 ise Şili’de “2025’in En Çok Tavsiye Edilen Aracı” ödülüne layık görüldü.Marka kategorisinde OMODA & JAECOO, Birleşik Krallık’ta Carwow tarafından “Yılın Markası” seçilirken, Suudi Arabistan’da “Yılın En Yüksek Marka Bilinirliği Ödülü”nü kazandı. Güvenlik alanında ise Avrupa, Avustralya ve ASEAN bölgelerinde alınan küresel beş yıldız güvenlik sertifikaları, markanın dünya çapındaki güven zincirini güçlendirdi.Bu güçlü itibarın yanında OMODA & JAECOO, küresel marka bilinirliğini de stratejik biçimde artırdı. “Gençlerle Birlikte Güzel Bir Hayat Yaratmak” vizyonu doğrultusunda, genç kuşakların dilini ve iletişim tarzını merkeze alan bir yaklaşım benimsendi. “Küresel süper IP iş birlikleri + yerel ilgi alanlarıyla derin etkileşim” stratejisi sayesinde marka, sektörler ve yaşam tarzları arasında sınırları aşarak çok boyutlu bir etki alanı oluşturdu.

Sınırsız keşif ruhu Jurassic World ile buluştu!

Marka, Jurassic World ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle araç performansını “sınırsız keşif” ruhuyla buluşturdu. Birleşik Krallık’taki GQ ve VOGUE davetlerinde yer alarak OMODA’nın trend odaklı duruşunu ve JAECOO’nun sofistike stilini üst segment yaşam tarzlarıyla bir araya getirdi. Lollapalooza ve Mad Cool gibi uluslararası müzik festivallerine katılımın yanı sıra IAA Münih Otomobil Fuarı ve Şanghay Otomobil Fuarı gibi prestijli etkinliklerde de güçlü bir varlık gösterdi. Tüm bu temas noktaları sayesinde marka, küresel gençlik kültürüyle derin bağlar kurdu.“Birlikte üretim” yaklaşımını merkeze alan OMODA & JAECOO, gençlerle rezonans yaratan iletişim köprüleri kurarak marka sesini farklı topluluklara taşıdı ve küresel ölçekte kalıcı duygusal bağlar oluşturdu.

Ana akım oyuncuya dönüşüm yolculuğu!

OMODA & JAECOO, 2025 yılında satış performansı, ürün gücü ve marka değeri alanlarında elde ettiği bu kapsamlı başarıyla küresel otomotiv sahnesinde ana akım markalar arasında sağlam bir konum elde etti. Önümüzdeki dönemde marka; “Avrupa’da sağlam bir temel oluşturma, küresel varlığı derinleştirme ve genç kullanıcılarla bağ kurma” stratejisini merkezine alarak, “yeni bir güçten” “ana akım bir oyuncuya” dönüşümünü kararlılıkla sürdürecek.Küresel kullanıcılarla ortak değerler etrafında buluşan ve çağın ruhuyla uyumlu bir marka yaklaşımı benimseyen OMODA & JAECOO, küresel birlikte üretim ve karşılıklı büyüme vizyonuyla yoluna devam ediyor.