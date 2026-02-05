  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunmuştu! Elif Kumal'ın kesin ölüm nedeni belli oldu Avrupa'dan flaş haber geldi: Burak Yılmaz'ı duyurdular! Büyük sürpriz bu... Pedofili sapık Epstein’in mirasını dağıttığı 42 kişi ortaya çıktı Belli oldu... Manchester United'da Andre Onana kararı şimdiden verildi: Şimdi hamle sırası Trabzonspor'da İslam Memiş elindeki gram altınları elden çıkaracağı zamanı açıkladı! 'Orada öyle bir çakacaklar ki fiyata...' Deprem bölgesinde Özgür Özel’e şok! Vatandaş ilgi göstermedi Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu hocam! Sergen Yalçın kendini yalancı çıkardı Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama geldi! AK Parti’den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması! ‘Arzumuz odur ki…’ 'Türkiye'ye karşı savaş gemisi alıyoruz' diyorlardı! Gemileri daha tersanedeyken alev aldı
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama geldi!

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez duygularını paylaştı.

#1
Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama geldi!

Özkan, "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu" dedi.

#2
Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama geldi!

Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nün deneyimli cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

#3
Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama geldi!

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum.

#4
Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama geldi!

Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!
Gündem

Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!

ABD’de patlak veren ve küresel bir fuhuş şebekesini deşifre eden "Epstein" skandalında sular durulmuyor. Her olayı önceden bildiği iddia edi..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
ABD'den flaş İran açıklaması
Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İran'la müzakerelerin nerede yapılacağını netleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kulla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23