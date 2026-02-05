  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn!.. Uzun yıllar Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapan, birçok dini eserin müellifi Mevlüt Özcan hoca efendinin eşi Hatice Özcan vefat etti.

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, “Din Görevlisinin El Kitabı”, “Gözümün Nuru -Açıklamalı Namaz Hocası” gibi birçok kitabın müellifi Mevlüt Özcan hoca efendinin hanımı Hatice Özcan vefat etti.

Hatice Özcan’ın naaşı, 5 Şubat Perşembe (yarın) Fatih Camii’nde İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan Mezarlığı’nda, Mevlüt Özcan hoca efendinin yanına defnedilecek.

Yetişebildiği her Müslüman’ın yardımına koşan, ömrünü İslam’ın öğrenilmesine ve yayılmasına adayan, uzun yıllar Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapan Mevlüt Özcan, 2020 senesinde Hakk’a yürümüştü. 

Akit Medya Grubu olarak merhume Hatice Özcan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Mevlüt Özcan hoca efendiyi de bu vesileyle tekrar rahmetle yâd ediyoruz.

