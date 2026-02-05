Dikkat! Bu tarife cep yakar! Yeni cezaları okumadan trafiğe çıkmayın!
TBMM’de Kabul Edilen Trafik Güvenliği Düzenlemesi’yle birlikte trafik güvenliğinin sağlanması için cezalarda büyük artışlara gidildi.
Bundan böyle; kış lastiği takmayanlara 6 bin lira, trafiği aksatanlara 24 bin lira, motosikletle akrobatik hareketlere 46 bin lira, el freni çekerek trafikte drift atmaya 140 bin lira gibi cezalar uygulanacak. Para cezalarının yanı sıra ehliyete iki aya kadar el koyma ve aracın trafikten men edilmesi de cabası.
İŞTE CEP YAKAN CEZALAR!
Kış lastiği takmayanlara: 6.000 TL ceza
Trafiği aksatanlara: 24.000 TL ceza
MOTOSİKLETLE AKROBATİK HAREKETLER (İZİNSİZ)
Para cezası: 46.000 TL
Ehliyete el koyma: 60 gün
Araç: Trafikten men
5 yıl içinde tekrarı: Ehliyet süresiz iptal
DRİFT ATMA
El freni çekerek drift atanlara: 140.000 TL ceza
İzinsiz Yarışlar
Yarışı düzenleyenlere: 16.000 TL ceza
Yarışa katılan sürücülere:
46.000 TL ceza
Ehliyete el koyma: 2 yıl
Araç: 60 gün trafikten men
5 yıl içinde tekrarı: Ehliyet süresiz iptal
DENETİMDEN KAÇMA
Denetim noktasından kaçan, tartı ve ölçüm işlemlerinin engellenmesi:
60.000 TL ceza
BİSİKLET, SCOOTER VE MOTOSİKLET İHLALLERİ
Aşağıdaki ihlallerin her biri için 5.000 TL ceza uygulanacak:
Yaya yollarında sürülmesi
Üç veya daha fazla kişinin yan yana sürmesi
Motosikletin iki elle kullanılmaması
Sürüş sırasında güvenlik şartlarına uyulmaması
Scooter ile yolcu veya yük taşınması
Scooter’ın otoyolda, şehirler arası yollarda ve hız sınırı 50 km/s üzeri yollarda kullanılması
TAŞIMA SINIRININ AŞILMASI DURUMUNDA
%10’a kadar: 10.000 TL
%15’e kadar: 20.000 TL
%20’ye kadar: 30.000 TL
%25’e kadar: 40.000 TL
%25’ten fazla: 60.000 TL