Dikkat! Bu tarife cep yakar! Yeni cezaları okumadan trafiğe çıkmayın!

TBMM’de Kabul Edilen Trafik Güvenliği Düzenlemesi’yle birlikte trafik güvenliğinin sağlanması için cezalarda büyük artışlara gidildi.

Bundan böyle; kış lastiği takmayanlara 6 bin lira, trafiği aksatanlara 24 bin lira, motosikletle akrobatik hareketlere 46 bin lira, el freni çekerek trafikte drift atmaya 140 bin lira gibi cezalar uygulanacak. Para cezalarının yanı sıra ehliyete iki aya kadar el koyma ve aracın trafikten men edilmesi de cabası.

İŞTE CEP YAKAN CEZALAR!

Kış lastiği takmayanlara: 6.000 TL ceza

Trafiği aksatanlara: 24.000 TL ceza

MOTOSİKLETLE AKROBATİK HAREKETLER (İZİNSİZ)

Para cezası: 46.000 TL

Ehliyete el koyma: 60 gün

Araç: Trafikten men

5 yıl içinde tekrarı: Ehliyet süresiz iptal

DRİFT ATMA

El freni çekerek drift atanlara: 140.000 TL ceza

İzinsiz Yarışlar

Yarışı düzenleyenlere: 16.000 TL ceza

Yarışa katılan sürücülere:

46.000 TL ceza

Ehliyete el koyma: 2 yıl

Araç: 60 gün trafikten men

5 yıl içinde tekrarı: Ehliyet süresiz iptal

DENETİMDEN KAÇMA

Denetim noktasından kaçan, tartı ve ölçüm işlemlerinin engellenmesi:

60.000 TL ceza

BİSİKLET, SCOOTER VE MOTOSİKLET İHLALLERİ

Aşağıdaki ihlallerin her biri için 5.000 TL ceza uygulanacak:

Yaya yollarında sürülmesi

Üç veya daha fazla kişinin yan yana sürmesi

Motosikletin iki elle kullanılmaması

Sürüş sırasında güvenlik şartlarına uyulmaması

Scooter ile yolcu veya yük taşınması

Scooter’ın otoyolda, şehirler arası yollarda ve hız sınırı 50 km/s üzeri yollarda kullanılması

TAŞIMA SINIRININ AŞILMASI DURUMUNDA

%10’a kadar: 10.000 TL

%15’e kadar: 20.000 TL

%20’ye kadar: 30.000 TL

%25’e kadar: 40.000 TL

%25’ten fazla: 60.000 TL

