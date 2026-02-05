Mülakatta en dikkat çekici an ise... İş görüşmesinde zeki görünmenin 3 kritik yöntemi

İş görüşmesinde göz temasından beden diline kadar her şey karşı tarafın hafızasında bir şeylerin tanımlanmasını sağlar. Bu yüzden iş görüşmesinde göz teması ve postür zeka, görsel bir güvenle desteklenmelidir. Konuşurken mülakatçının gözlerinin içine bakmak ve dik bir duruş sergilemek, söylediklerinizin ağırlığını artırır. 1. "Aktif Dinleme" ve Stratejik Duraklama Zeki insanlar hemen cevap vermez, önce soruyu tam olarak anladıklarını gösterirler. Yöntem: Size zor bir soru sorulduğunda, cevap vermeden önce 2-3 saniyelik bir stratejik duraklama yapın. Bu, ezberlenmiş bir cevap vermediğinizi, o an düşünerek sentez yaptığınızı gösterir.