Mülakatta en dikkat çekici an ise... İş görüşmesinde zeki görünmenin 3 kritik yöntemi
İş görüşmeleri hayatımızın her noktasında olan ve zaman zaman da yanlış hamlelerimizle bizi alev alev yakan bir boyuta ulaşabilir.
İş görüşmesinde herkes karşısındakinin aklında zeki olarak kalmak ister. Fakat iş görüşmesinde zeki görünmek, sadece ne bildiğinizle değil, o bilgiyi nasıl paketleyip sunduğunuzla ilgilidir. "Zekâ" algısı, mülakatçının zihninde genellikle özgüven, hazırlık ve iletişim becerilerinin birleşimiyle oluşur. İşte görüşmede zeki görünmenin 3 kritik yöntemi…
İş görüşmesinde göz temasından beden diline kadar her şey karşı tarafın hafızasında bir şeylerin tanımlanmasını sağlar. Bu yüzden iş görüşmesinde göz teması ve postür zeka, görsel bir güvenle desteklenmelidir. Konuşurken mülakatçının gözlerinin içine bakmak ve dik bir duruş sergilemek, söylediklerinizin ağırlığını artırır.
1. "Aktif Dinleme" ve Stratejik Duraklama Zeki insanlar hemen cevap vermez, önce soruyu tam olarak anladıklarını gösterirler. Yöntem: Size zor bir soru sorulduğunda, cevap vermeden önce 2-3 saniyelik bir stratejik duraklama yapın. Bu, ezberlenmiş bir cevap vermediğinizi, o an düşünerek sentez yaptığınızı gösterir.
İpucu: "Bu çok derinlikli bir soru, üzerine birkaç saniye düşünmeme izin verin" demek, fevri davranan birinden çok daha zeki bir imaj çizer.
2. Soruya Soruyla Karşılık Verme (Analitik Derinlik) Mülakatçılar, verilen görevlerin veya soruların arka planını merak eden adayları zeki bulur. Yöntem: Bir başarı hikâyenizi anlatmadan önce, şirketin vizyonuyla bağ kuracak küçük bir netleştirme sorusu sorun. Örneğin; "Bu projedeki başarımı anlatabilirim, ancak sizin şirketinizdeki X süreciyle mi yoksa Y hedefiyle mi daha ilgili olduğunu bilmem cevabımı daha verimli kılacaktır."
Etki: Bu, sizin sadece iş yapan biri değil, strateji kuran bir zihin olduğunuzu kanıtlar.
3. "STAR" Tekniği ile Yapılandırılmış Anlatım Zekânın en büyük kanıtı karmaşık konuları basit ve düzenli bir şekilde anlatabilmektir. Dağınık cümleler zekâ algısını zayıflatır. Yöntem: Her cevabınızı şu iskelete oturtun:
S (Situation): Durum neydi? T (Task): Göreviniz neydi? A (Action): Ne yaptınız? (Zekânızı burada konuşturun). R (Result): Sonuç ne oldu? (Sayısal veriler kullanın).
İPUCU "Çok çalıştık ve başardık" demek yerine, "Verileri analiz ederek yüzde 20'lik bir verimlilik kaybı tespit ettim ve X yöntemini uygulayarak bu kaybı kazanca dönüştürdüm" derseniz, analitik zekanız doğrudan parlar.
