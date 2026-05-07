Küresel savunma şirketlerine fark attık! Oyun değiştiren ASELSAN tarih yazıyor

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN olarak daha hızlı, maliyet etkin, çevik ürünleri daha çok üretilebilen bir yapıyla teslimatları artırmaya, büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Akyol, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

SAHA 2026'nın Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gösteren önemli bir vitrin olduğunu ifade eden Akyol, "Bu fuar yeni ürünlerimizi dünya arenasına çıkartmanın da bir fırsatı. Ama bu dönemde özellikle ürünlerin tasarımlarını yaparken seri üretimlerini de planlayarak gidiyoruz. Bugün yeni harp sahasının değişimlerine uygun kültürel bir dönüşümün içerisindeyiz ASELSAN olarak. Daha hızlı, daha maliyet etkin, daha çevik ürünleri daha çok üretmenin, özellikle sivil sanayinin de altyapılarını kullanarak daha yüksek adetle üretmenin, caydırıcılığı ve taarruzu etkisi yüksek ürünleri de artırmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

ASELSAN'ın fuarda ilk kez sergilediği ürünlerden Kamikaze Otonom Sualtı Aracı KILIÇ ile Kamikaze İnsansız Deniz Aracı TUFAN'a ilişkin bilgiler veren Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ilk kamikaze su altı aracı KILIÇ'ı ilk defa dünyaya ilan ettik, aynı anda seri üretim faaliyetlerini arka planda kurguladığımız, önümüzdeki yıl envantere girecek bir üründen bahsediyoruz. Benzer şekilde TUFAN yeni nesil kamikaze suüstü aracını burada yine dünyayla buluşturduk. İkisi de alanında oyun değiştirici ürünler. Bu denizlerde yeni bir çağ açacak, yeni bir anlayışı Mavi Vatan'a kazandıracak bir ürün. Su altı oldukça tespiti zor, üzerinde bir hafif torpidonun taşıyacağı kadar harp başlığı olan, patlayıcı gücü yüksek, otonom seyir kabiliyeti olan, SİHA'lardan ve uydudan kontrol edilebilen, çoklu harekat yeteneği olan ve gerçekten sürpriz etkisiyle uzun menzilli öteye gidebilen, saatlerce seyir yapabilen bir kamikaze su altı aracı ailesinden bahsediyoruz."

TUFAN'ın da yüksek süratli ve caydırıcı bir su üstü aracı olduğunu aktaran Akyol, bu iki ürünün Türk Deniz Kuvvetlerine yeni bir anlayış kazandıracağını söyledi.

Akyol, SAHA 2026'daki gündemlerinden birinin de Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni lansmanlarımızla ÇELİKKUBBE'ye yeni unsurlar ekleyeceğiz. SAHA 2026 çerçevesinde yeni sözleşme törenleri var. Bu sözleşmeler özellikle üst katman dediğimiz balistik füze engellemeden çok yüksek irtifada hava savunma yapacak SİPER versiyonlarının imzalarını atacağız. Bunlar ÇELİKKUBBE'nin yeni AR-GE çalışmaları. Ama aynı zamanda fuara dron savunma katmanı için ve ÇELİKKUBBE'nin elektronik harp katmanı için yeni ürünler getirdik."

Akyol, "GÖKALP interceptor dron"unun da bu kapsamda öne çıkan ürünlerden biri olduğunu söyledi.

"BU YIL 400 BİNİN ÜZERİNDE ÜRÜN TESLİM EDİLECEK"

Muharebe sahasındaki değişimin ASELSAN ürünlerine ilgiyi artırdığını vurgulayan Akyol, "Geçen yıl 286 bin adet ürünü son kullanıcıya teslim etmeyi başardık. SİPER gibi bir hava savunma sisteminin bir ürün olduğunu düşünebilirsiniz. Akıllı mühimmatlar, güdümlü mühimmatlar, elektronik harp, radar ve bir sürü başka sistemler... Bu yıl 400 bin üzerinde ürün teslim edeceğiz." ifadeleriyle şirketin seri üretim kapasitesini her yıl artırdığını dile getirdi.

Akyol, geçen yıl 372 milyon dolarlık ve yüzde 40 kapasite artışı sağlayan yeni tesisin devreye alındığını, devam eden 200 bin metrekarelik kapalı alan yatırımının yanı sıra 850 bin metrekareye kadar ulaşacak yeni altyapıların planlandığını kaydetti.

Ahmet Akyol, "AR-GE kadar üretimin de önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bunları robotik otomasyon hatlarıyla taçlandırıyoruz. Geçen yıl güdümlü mühimmatlarda, akıllı mühimmatlarda, radarlarda, arayıcı başlıklarda birçok başka alanda 10 yeni robotik otomasyon hattı devreye aldık. Artık robotlarla, çoklu, binlerce üretiyoruz." dedi.

HAVA SAVUNMA, DRON SAVUNMA VE ERKEN İHBAR RADARLARINA YOĞUN TALEP

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, son dönemde özellikle hava savunma, dron savunma, erken ihbar radarları, SİHA'lara entegre edilen mühimmatlar ve optik sistemlere yoğun talep olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın ÇELİKKUBBE başta olmak üzere büyük sistemlere yeni yetenekler kazandırmaya ve bunları yüksek adetlerde üretmeye odaklandığını ifade eden Akyol, "Şirket yaklaşık 14-15 bin kişilik mühendis ve teknisyen kadrosuyla çalışıyor. Bugün burada 1000. ürünün millileştirme töreni yapılacak. Bu 1 milyar doların üzerinde rakamı Türkiye'de bıraktık demek. 1000'e yakın ürünü yurt dışından almıyoruz, Türkiye'den kullanıyoruz demek. İstihdam demek." diye konuştu.

Akyol, ASELSAN'ın üretim ve tasarım kabiliyetlerini yeni tesislerle Anadolu'ya yaymaya devam ettiğini, 46 ilden oluşan tedarik ekosisteminin bulunduğunu da bildirdi.

"DÜNYADAKİ ŞİRKETLERDEN DAHA HIZLI KOŞUYORUZ"

Ahmet Akyol, ASELSAN'ın küresel ölçekteki konumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 3 yılda küresel savunma şirketlerinin büyüme oranında dünya ortalaması yüzde 11 iken, biz 3 yılda yüzde 29'u yakaladık. Onlardan daha hızlı koştuğumuzu gösteriyor takım olarak. Benzer şekilde son 3 yılda sipariş artışımız yüzde 90'lara gelmişken dünyada yüzde 30'ları yakaladılar. ASELSAN ürün çıkarma hızını 48 aydan 28 aya indirdi, kişi başı gelirimiz de 200 bin dolarlardan 300 bin dolarlara yükseldi.

Bugün 44 milyar dolarlara gelen piyasa değeriyle ülkemizin ekonomisine katkı sunmanın, milletimize bu gururu yaşatmanın övüncünü yaşıyoruz. Bu takımın işidir. Bu devletin ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Milletin desteğinin sonucudur. Biz bu genç kadroyla hep beraber bu yolda koşmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle bu gururu dünyaya yaşatırken yolumuza bilimsel ilkeler çerçevesinde devam edeceğiz."