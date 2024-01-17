  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu rapor vatandaşı kuyumculara koşturacak! Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat!

Arap ülkesi Türkiye'deki o hastaneyi satın almak için harekete geçti! Görüşmeler resmen başladı

Fatih Erbakan emekli maaş zammı sonrası konuştu: Asla mümkün değil

Karşımızdaki “bir avuç terörist” değil: Her seferinde başa dönüyoruz... Yeminli düşmanlar

Erdoğan'dan Destici sürprizi

Yatacak yerleri yok bunların! Çin'den insanlığı riske atacak buluş

Neler yapmışlar neler! Komünist Maçoğlu’nun Belediyesinde İşçiye zulüm

AK Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Hükümetin aldığı nefesten bile haberdar olan Abdulkadir Selvi’den “Meral Akşener” ve “Devlet Bahçeli” bombası

O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı
Ekonomi Küresel piyasalarda petrol talebi: Beklenmedik bir şekilde 104,4 milyona ulaşacak! Çok konuşulacak tahmin
Ekonomi

Küresel piyasalarda petrol talebi: Beklenmedik bir şekilde 104,4 milyona ulaşacak! Çok konuşulacak tahmin

Yeniakit Publisher
2024-01-17 17:23:00 - 2024-01-17 17:27:02
Küresel piyasalarda petrol talebi: Beklenmedik bir şekilde 104,4 milyona ulaşacak! Çok konuşulacak tahmin

OPEC'in petrol üretimi aralık ayında tamı tamaına 73 bin varil arttı. Petrol gelişmesi ile ilgili dikkat çeken, Heyecanlandıran açıklama geldi: Tahmin ediyor! Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aralıkta bir önceki aya göre günlük...

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varile yükselmesi öngörülüyor.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, petrol talebinin büyümesine çoğunlukla Çin ve Orta Doğu'daki ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Talebe dönük yükselişte, hava yolu ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artışın etkili olması bekleniyor.

Raporda, gelecek yıl talepte öngörülen artışın ise bu yıla göre yavaşlayacağı ifade edildi.

Talebin 2025'te günlük 1,8 milyon varil büyüyerek günlük 106,2 milyon varil olması bekleniyor. OECD ülkelerinde talebin günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 1,7 milyon varil artacağı tahmin ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ARALIKTA GÜNLÜK 73 BİN VARİL ARTTI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aralıkta bir önceki aya göre günlük 73 bin varil artışla yaklaşık 26 milyon 700 bin varile yükseldi.

Rapora göre, aralıkta ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Irak'ta arttı. Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran'da ise üretimde düşüş yaşandı.

Günlük petrol üretimi Nijerya'da 100 bin varil, Irak'ta ise 23 bin varil arttı. Üretim Kuveyt'te 23 bin, Suudi Arabistan'da 12 bin ve İran'da 11 bin varil azaldı.

OPEC ham petrolünün toplam küresel üretim içindeki payı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak yüzde 26,5 oldu.

Bu yıl dünyada OPEC ham petrolüne olan talebin geçen yıla göre günlük 800 bin varil artarak 28,5 milyon varil olması bekleniyor. Bu seviyenin gelecek yıl günlük 29 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.

Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 62 düşüşle 1803'e geriledi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 19, OPEC dışı ülkelerde ise 43 düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23