Ekonomi Küresel piyasalarda "Güvenli liman" rüzgarı: Altın ve gümüşte tarihi zirve!
Ekonomi

Küresel piyasalarda "Güvenli liman" rüzgarı: Altın ve gümüşte tarihi zirve!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Küresel piyasalarda "Güvenli liman" rüzgarı: Altın ve gümüşte tarihi zirve!

Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler ve ABD iç siyasetindeki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın ons başına 4 bin 599 doları görerek, gümüş ise 84 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Fed ve Powell odağında belirsizlik hakim

Piyasalardaki hareketliliğin ana nedenlerinden biri, ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlattığı soruşturma oldu. Kurumun bağımsızlığına dair endişelerin artması ve Powell’ın cezai yargılama tehdidinin arkasında faiz kararlarının olduğunu savunması, dolara olan güveni zayıflatırken değerli metallere olan talebi tetikledi.

Jeopolitik riskler fiyatları destekliyor

Değerli metallerdeki yükselişi sadece ekonomi değil, dünya genelindeki siyasi krizler de besliyor:

  • İran: 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolar ve artan iç karışıklıklar bölgedeki risk primini yükseltiyor.
  • ABD Dış Politikası: Trump’ın Grönland planları ve Venezuela’daki devam eden operasyonlar küresel belirsizliği artırıyor.

İç piyasada güncel rakamlar

Küresel yükselişin etkisiyle iç piyasada da fiyatlar zirve yaptı. Saat 15:00 itibarıyla güncel veriler şu şekilde:

  • Gram altın: 6.353 TL (Alış/Satış)
  • Çeyrek altın: 10.166 TL (Alış) – 10.389 TL (Satış)

2026'da gümüşte arz daralması beklentisi

Gümüş tarafında ise yüzde 4’e yakın bir artış kaydedildi. Fitch Solutions kuruluşu olan BMI, gümüş piyasasındaki arz açığının 2026 yılı boyunca devam edebileceğine dikkat çekti. Hem sanayi kullanımının artması hem de yatırım talebinin fiziki piyasayı ciddi oranda sıkıştırması bekleniyor.

