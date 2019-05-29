0553 313 94 23

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:12
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Jeopolitik riskler, Çin'in ABD'nin adımlarına misilleme yapabileceği yorumları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomik aktivitedeki endişelere paralel 2020 sonuna kadar faiz indirimleri yapabileceği beklentilerinin artması gelişmiş ülke tahvillerine talebi artırdı.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri artan yatırımcı talebi ile gerilemeye devam ederek, yüzde 2,24 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi. Hisse senedi piyasaları ise azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,93, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 98 sınırına çıktı.

Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifası sonrası gerek İngiltere gerekse Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamalar ile Brexit belirsizliğinin tedirginlik yaratmaya devam ettiği görülüyor. Dün akşam Brüksel'de gerçekleştirilen zirvede Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarını değerlendiren liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.

Dün açıklanan Avro Bölgesi'nin ekonomi güven endeksindeki artışa karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olmasına karşın azalan küresel risk iştahı ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20 değer kaybederken, Çin'de pay piyasalarının pozitif ayrışması dikkati çekti. Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesinin desteği ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,44 değer kazanan BIST 100 endeksi 86.778 puandan kapandı. Dün yüzde 0,5 azalışla 6,0319'dan günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0400 seviyesinde işlem görüyor.

SPK'nın dünkü düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirmesinin ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile devlet katkısının yüzde 10'unun da Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildi.

Analistler, dün ve bugünkü düzenlemelerle fonların yaklaşık 1 milyar lira tutarında hisse senedi alımı yapmaları gerektiğini bildirdi. Bu gelişmenin BIST 100 endeksini desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan 88.500 seviyesinin direnç, 84.900'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

Analistler, dolar/TL’de ise 6,0350’nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı

17.00 ABD, mayıs ayı Richmond Fed imalat endeksi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:12
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Çin’e para politikası uyarısı!
    1. ABD’den Çin’e para politikası uyarısı!
    2. Sosyal denge tazminatında mutlu son
    3. Kahta’da “Yaz Spor Okulu” açıldı
    4. (Özel) Duvara sıkışan kediyi kurtarma..
    5. Akyazı Belediyesi’ne yeni ilaçlama..
    6. Hurdaya dönen araçta can pazarı: 3..
    7. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok:..
    8. Firmalar ihracat ile nefes alacak
    9. Metruk evde çıkan yangın mahalleliyi..
    10. Proje Ekrem bilinçaltını kustu
    11. Pençe Harekâtı’nda komandolar bölgeyi..
    12. Öğrenciler 70 milyon yıllık fosilleri..
    13. Vali Ali Hamza Pehlivan, iftarını..
    14. Grup Tillo ile birlik konseri
    15. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi
    16. Öğrencilerden "Küçük Yazarlardan Büyük..
    17. Yargıtay kararı verdi! 'Terörizmin..
    18. Renault MAİS iletişimi WhatsApp’a..
    19. Dünya Ahıska Türkleri Birliği..
    20. Milli dansçılar Almanya yolcusu
    21. Başkan Kartoğlu yetim ve öksüz..
    22. "Bir oyuncak da senden" sloganıyla..
    23. Türkoba Meydanı binlerce kişiyi..
    24. Kurtaran-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı..
    25. Türk şirket dünyanın ilk Urduca..
    26. Preo, küçük ev aletleriyle mutfaklara..
    27. Piyasa güne artı rezervle başladı
    28. Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak
    29. (Özel Haber) Türkiye’nin en genç DJ’i..
    30. Pençe Harekatı’nda 15 terörist etkisiz..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum