Küresel piyasalarda gözler tekrar ABD'nin 10 yıllık tahvilnde

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik aktivitedeki canlanma ve emtia fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, enflasyon endişelerini artırdı.

Artan enflasyon endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,68'e kadar çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 geriledi.

New York borsasında, dün iyi gelen ekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. S&P 500 endeksi böylece 4.211 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 24 Nisan ile biten haftada 553 bine gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

Avrupa tarafında, dün Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan öncü verilere göre martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıkarak son 24 ayın en yüksek seviyesine işaret etti.

Kovid-19 aşı tedariki ile ilgili sorunların büyük oranda aşılmasına karşın pay piyasalarında dün satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise, dün 1,2151 ile 2 ayın zirvesini görmesi sonrası kazançlarını geri vererek 1,2110 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi martta yüzde 2,2 artarak beklentileri aşarken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,1 ile tahminlerin altında kaldı. Hizmet sektörü PMI verisinin de 56,3'ten 54,9'a gerilediği Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi de 0,7 düşüşe işaret ediyor.

Dün 1.756 dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.772 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı ise, bugün Asya piyasalarında 1.769 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak günü 1.401,52 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 8,2177'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2230 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Bugün ayrıca, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanının üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi

11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelir ve harcamalar ile PCE fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi