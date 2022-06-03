Küresel piyasalarda dikkatler o veride!

Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD'nin Aralık ayı istihdam verilerine çevrildi.

Ülkede tarım dışı istihdamda 447 bin kişilik artış açıklanacağı öngörülürken, verinin Omikron vakalarında yüksek artışlar yaşanmadan önce Aralık ayında sağlam bir tablo çizeceği tahmin ediliyor.

Küresel yatırımcılar ABD’de açıklanacak istihdam verilerini beklerken; ABD vadelileri yükseliyor, Asya endeksleri karışık, ABD tahvil getirilerinde yükseliş sürüyor, dolar zayıf ve Bitcoin düşüyor.

Perşembe günü Wall Street endeksleri fazla değişim göstermedi: S&P 500 %0,10, Nasdaq 100 %0,04 ekside kapandı.

Bu sabah itibarıyla Japon Nikkei Asya genelinden negatif ayrışıyor. Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 artıda.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,71’e çıkarken, 2020 yılından bu yana en yüksek haftalık artışını kaydetme yolunda ilerliyor.

Soğuk hava Kanada ve ABD’nin kuzeyinden sevkiyatları zora sokarken, OPEC+ üyesi Kazakistan’daki kargaşa petrol arzıyla ilgili sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Ham petrolün varil fiyatı dün %2,1 yükselişle perşembe gününü 16 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyede tamamladı ve bir ara 80 dolara çıktı.

Altının onsu, Fed’in şahinleşmesiyle birlikte son 6 hafta içindeki en yüksek haftalık değer kaybına doğru ilerliyor.

Bitcoin de 42 bin dolar seviyesinin altına indi ve Eylül'den bu yana en düşük seviyelerinden işlem görüyor. Bloomberg Dolar Endeksi %0,09 düşüşle 1.179 seviyesinde. Haftanın ilk işlem gününde %1,32 düşen Dolar/TL , sonrasındaki 3 işlem gününde %5,6 yükseliş kaydetti. Kur bu sabah %0,04 artışla 13,87 seviyesinden işlem görüyor.

Omikron öncesi son güçlü veri olabilir

ABD’de Aralık ayı istihdam verileri bugün Türkiye saatiyle 16:30’da açıklanacak. Tarım dışı istihdamda 447 bin kişilik artış öngörülürken, işsizlik oranının %4,2’den %4,1’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Ortalama saatlik ücretlerde de aylık %0,4, yıllık %4,2 artış açıklanması bekleniyor.

Bloomberg Intelligence ise tarım dışı istihdamda 360 bin kişilik artış açıklanacağını öngörürken, verinin Omikron vakalarında yüksek artışlar yaşanmadan önce aralık ayında sağlam bir tablo çizeceğini tahmin etti.

Öncesinde Perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi 207 bin ile 195 bin seviyesindeki beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu, 26 Kasım haftasından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Bir önceki haftanın verisi de 198 binden 200 bine revize edildi.

Öte yandan Fed’in politikalarının bu yıl istihdam gelişmelerinden çok enflasyona odaklı seyredeceği biliniyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Amerikan Merkez Bankası’nın enflasyonun kontrol altına alınması konusunda daha iyi bir pozisyona sahip olabilmek için mart ayıyla birlikte faiz artırmaya başlayabileceğini, daha sonraki faiz artırımlarının ise enflasyon gelişmelerine bağlı olarak öne çekilip ileri tarihlere ötelenebileceğini belirtti. Son dönemde Fed’in en şahin üyeleri arasında yer alan ve bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi kararlarında oy hakkı bulunan Bullard, son toplantıda 2022 için üç faiz artırımı öngörmüştü. “Erken faiz artırmak geç artırmaktan daha mantıklı. O yüzden elimizdeki veriler dikkate alındığında, mart ayının kesinlikle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum” diyen Bullard, Fed’in bilançosunun da faiz artırımının kısa bir süre sonrasında küçültülmeye başlanmasından yana olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise “Şu anda, varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltmaya başlamak çok uygun geliyor. Bu, bilançomuzu küçültmekten çok farklı bir konu; o da, Fed fonlama oranını normalleştirmeye başladıktan sonra gelecektir” diye konuştu.