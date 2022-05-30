Küresel piyasalarda 'Çin rahatlaması'

Çin’den gelen düşük Kovid vakaları ve gevşeyen önlemler hisse senetleri piyasalarına olumlu yansıyor.

Japon ve Hong Kong hisse senetleri Asya’daki kazançlara öncülük ediyor.

Geçtiğimiz haftayı Kasım 2020’den bu yana en hızlı artışla kaptan Wall Street endekslerinde de vadeliler rallinin devamına işaret ediyor.

Tokyo’da işlem gören Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,8, S&P 500 ise yüzde 0,4 artıda. ABD piyasaları bugün Anma Günü sebebiyle kapalı olacak.

Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,2 düşerken Döviz piyasasında Çin yuanı kovid iyimserliği ile yükselişlere öncülük ediyor. Offshore yuan yüzde 0,7 yukarıda. Gelişen ülke para birimlerinin neredeyse hepsi değer kazanırken Türk Lirası olumsuz ayrışıyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puanlık düşüş ile yüzde 2,74 seviyesinde. Petrol de Çin’den gelen haberlerle ralli yapıyor. Brent Petrol aktif kontratı varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 120 doları aştı.

Çin'de önlemler gevşetiliyor

Çin son üç ayın en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısını açıklarken Pekin ve Şanghay’da bazı katı pandemi kuralları esnetildi. Pekin’de yeni vaka sayısı pazar günü 21’den 12’ye, Şanghay’da ise 122’den 67’ye geriledi.

Finans merkezi Şanghay’da üretimin çarşamba günü yeniden başlatılacağı açıklanırken, yetkililer Pekin kısıtlamaların da kademeli olarak azaltacağını duyurdu. Kovid kısıtlamaları sebebiyle birçok ekonomist Çin’in yüzde 5,5 olan bu yılki büyüme hedefine ulaşamayacağı görüşünde.

Buna karşın Çin hükümeti 21 milyar dolar büyüklüğünde vergi iadesi ve kredi imkanı içeren tüketici destek paketi açıklamıştı. Böylece ekonomiyi canlandırmak için uygulanan vergi indirimlerinin boyutu Kovid pandemisinin başladığı yıl olan 2020’yi geçmişti.