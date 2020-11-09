Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

Demokrat Joe Biden, 3 Kasım'da ABD'de yapılan 59. cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı yenerek kazandı. Trump, görevleriyle birlikte seçimlerin kendisinden çalındığını iddia etti.

Pennsylvania eyaletini kaybettikten sonra cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği netleşen Trump, seçimlerde usulsüzlükler olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Postayla verilen oylar konusundaki tartışmada Trump, seçimin son gününden sonra alınan oyların sayılmamasını istedi. Demokratlar, seçimin son günü olan 3 Kasım'da mühürlendikleri sürece posta yoluyla oyların kabul edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu konuda hukuki belirsizlik varken, seçim gününden sonra gelen oylar sayıldı ve Trump'ın önde olduğu birçok eyalette Biden ön plana çıktı.

Geçtiğimiz hafta dünya genelinde açıklanan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri Ekim ayında yükselişini sürdürerek, son çeyreğin ilk ayında ekonomideki toparlanmanın güçlü seyrettiğini gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tekrar alınan önlemlere rağmen, ABD'de hisse senedi piyasalarında seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, teşvik beklentileri ve ekonomideki toparlanma geçen hafta fiyatlandırıldı.

New York borsası Cuma günü yatay bir seyir izlese de Dow Jones endeksi haftalık bazda yüzde 6,87, S&P 500 endeksi yüzde 7,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,01 yükseldi. Böylelikle S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırarken, dolar endeksi ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı haftayı yüzde 1,8'lik düşüşle 92,2 ile kapattı.

Avrupa yakasında süregelen Brexit belirsizliği, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan tedbirler, Bank of England'ın (BoE) varlık satın alma programındaki miktarı artırması ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik veriler en fazla oldu. geçen haftanın önemli gündem maddeleri.

Bu gelişmeler ve artan küresel risk iştahıyla bir önceki haftanın kapanışına göre yüzde 8 artan borsalar Cuma günü karışık bir seyir izledi. Geçen haftanın son işlem gününde FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 0,07 artarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 düştü.

ABD başkanlık seçiminin geride kalması ve Çin'de açıklanan ihracat verilerinin beklentileri aşmasının ardından Asya borsaları yeni haftaya olumlu başladı. Kapanışa yakın olarak Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 2,4, Şangay bileşik endeksi Çin'de yüzde 1,9, Kospi endeksi Güney Kore'de yüzde 1,5 arttı.

Ekonomideki toparlanmaya ilişkin göstergelerin güçlenmesiyle geçen hafta yüzde 5'e yakın yükselen petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yükselmeye devam ediyor. Brent petrolünün varil fiyatı sonraki dakikalarda yüzde 2 artışla 40,6 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kazanarak analistlerin direnç dediği 1.960-1.970 dolar bandına ulaştı.

Cuma günü yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlayarak haftalık bazda yüzde 7,15 artışla 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti. Geçen haftayı kapatan dolar / TL 8.5235 seviyesinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8.3850 seviyesinde işlem görüyor.

Ülkede istihdam bu hafta Salı, Çarşamba ödemeler dengesi olurken, Cuma günü beklenti anketi, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası izlenecek.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Bank of England (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in hafta boyunca katılması beklenen etkinliklerde yaptığı konuşmaların yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında.

Veri takviminde; Salı günü Çin'de enflasyon, Perşembe günü ABD ve Almanya'da ve Cuma günü Euro Bölgesi'nde büyüme verileri.

Analistler, Kovid-19 salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomik teşvik haberlerinin piyasaların yönünü belirleyeceğini belirterek, geçen haftaki hızlı yükselişin ardından gelmesi muhtemel kâr satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 1.200 ve 1.220 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ve 1.155 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10.00 Almanya, Eylül dış ticaret dengesi

12.30 Euro Bölgesi, Kasım yatırımcı güven endeksi