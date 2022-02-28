Küresel piyasalar yeni haftada da allak bullak!

Dolar, yeni haftaya girilirken neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanırken euroya karşı yüzde 1 yukarıda.

Güvenli liman arayışı ABD tahvillerinde de ralliye yol açıyor. 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi yedi baz puan düşerek yüzde 1,90’a indi.

Altın yüzde 1,1 yükselişle ons başına 1.900 doları aştı. Petrol fiyatları ise yüzde 5 civarı yükseliyor.

Amerikan ham petrol aktif kontratı 96,5 dolar, Brent aktif kontratı ise 102,3 dolardan alıcı buluyor.

Hisse senetleri vadelileri ise sert açılışlara işaret ediyor. Euro Stoxx 50 vadelileri yüzde 3,8 ekside. ABD vadeli endekslerinden S&P 500 yüzde 2,6, Nasdaq 100 ise yüzde 2,8 değer kaybediyor.

Asya Pasifik’te kayıplara Hong Kong öncülük ediyor, Hang Seng yüzde 1,4 aşağıda.

Putin'den nükleer tehdit, Batı'dan sert yaptırımlar

Rusya’nın başkent Kiev dahil Ukrayna’ya geniş çaplı saldırıda bulunması batı ülkelerini Rusya Merkez Bankası ile işlem yasağı ve swift sisteminden çıkarılmanın da dahil olduğu sert ekonomik yaptırımlara yönlendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptırımlara nükleer caydırıcı güçlerini alarm durumuna geçirerek karşılık verdi.

Hafta sonu alınan karara göre Batılı devletler bir dizi Rus bankasını, bankalar arasında trilyonlarca dolarlık işlemin gerçekleştirilmesinde kullanılan swift mesajlaşma sisteminden çıkarılması konusunda anlaştı. Karar sonrası Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya Merkez Bankası ile tüm işlemlerin yasaklanmasında anlaşıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği ayrıca tüm hava sahasının Rus uçaklara kapatıldığını açıkladı ve Ukrayna’ya 450 milyon euroluk askeri yardım sağlamayı taahhüt etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu gelişmelerin gölgesinde ülkesinin nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme emri verdi.

Pentagon ise bu hamleyi “hesap hatası riskini yükselten gerginliği artırıcı bir adım” olarak yorumladı. Rus ve Ukraynalı yetkililer Belarus-Ukrayna sınırında görüşmeyi kabul etti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmelerden sonuç almayı beklemiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tarihi bir politika değişikliğine giderek savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2’sine çekme ve 100 milyar euroluk savunma fonu kurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketler cephesinde ise BP, Rus petrol şirekti Rosneft ile ortaklıktan çekilerek 25 milyar dolarlık zararı bilançosuna yazacağını bildirdi.