Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

Dün açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ekonomideki toparlanmaya ışık tutacak veriler yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor .

ABD'de açıklanan verilere göre, Institute of Supply Management (ISM) imalat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,8 puan yükselerek Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan 56'ya yükseldi. Verilerin ardından yükseliş eğiliminin olduğu görüldü. New York borsasında devam etti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 arttı ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazanımı ile kapanış rekorları kırdı. Rekor serisine devam eden Nasdaq endeksi, böylece yatırımcılarına Kovid-19 salgını ve ekonomilerde yaşanan tarihi durgunluğa rağmen yıl başından bu yana yüzde 33'ün üzerinde getiri sağladı.

Avrupa yakasında eurodaki yükseliş hem ihracat beklentileri hem de piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, jeopolitik ve ticari belirsizlikler nedeniyle hisse senedi piyasalarında alımların sınırlı kaldığı görülmektedir.

Euro / dolar paritesi, Nisan 2018'den bu yana ilk kez 1.20'nin üzerine çıktıktan sonra 1.1910'da sabitlendi. DAX endeksi dün Almanya'da yüzde 0.22 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.18 düştü. İngiltere ile AB arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler devam ederken, FTSE 100 endeksi negatif ayrışmayı sürdürerek yüzde 1,70 kaybetti.

Analistler, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, avronun değerlenmesine karşı yapılabileceklerin artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlandığını belirtti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın, Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 0,4 artarken, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü. Güney Kore'de Kospi endeksi sabittir.

Banka hisse senedi alımları ile yüzde 0,61 değer kazanan yurt içi BIST 100 endeksi günü 1.085,19 puandan tamamladı. Dün 7,3691'den kapanan dolar / TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3690 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 tedavisi ile ilgili haber akışının ve özellikle Doğu Akdeniz jeopolitik gelişmelerin gündemde kaldığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun başta ADP özel sektörü olmak üzere veri gündemini takip edeceğini belirtti. ABD'de istihdam. olacağını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi 1.120 direnç seviyesinde ve 1.070 puan destek seviyesinde, dolar / TL'de 7.25-7.40 bandı izlenecek.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

12.00 Euro Bölgesi, Temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, Ağustos ADP özel sektör istihdamı

17.00 ABD, Temmuz fabrika siparişleri

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu