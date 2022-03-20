Küresel piyasalar pozitif seyretti

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve System-Fed) hafta içinde politika faizini 25 baz puan yükseltti. Banka, enflasyona karşı agresif bir plan da ortaya koyarken yıl sonuna kadar yapılacak 6 toplantı için 25’er baz puanlık artırımına işaret etti. Bu gelişmelerle ABD’de pay piyasaları haftalık bazda Kasım 2020’den bu yana en iyi grafiği ortaya koyarken, yurt içinde BİST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Tedariğe dair olumlu haber akışıyla 95.4 dolara kadar inen Brent petrolün varil fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi ederek haftayı yüzde 3.8 azalışla 106.3 dolardan tamamladı.