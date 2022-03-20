  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Küresel piyasalar pozitif seyretti
Ekonomi

Küresel piyasalar pozitif seyretti

Küresel pay piyasaları, geçen hafta son zamanların en iyi performansını sergiledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:45:00 -
Küresel piyasalar pozitif seyretti

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve System-Fed) hafta içinde politika faizini 25 baz puan yükseltti. Banka, enflasyona karşı agresif bir plan da ortaya koyarken yıl sonuna kadar yapılacak 6 toplantı için 25’er baz puanlık artırımına işaret etti. Bu gelişmelerle ABD’de pay piyasaları haftalık bazda Kasım 2020’den bu yana en iyi grafiği ortaya koyarken, yurt içinde BİST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Tedariğe dair olumlu haber akışıyla 95.4 dolara kadar inen Brent petrolün varil fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi ederek haftayı yüzde 3.8 azalışla 106.3 dolardan tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay