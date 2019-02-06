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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve açıklanacak veriler takip edilecek.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:16
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde ulusa seslenen Başkan Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar örülmesi kararından vazgeçmediğini söylemesi hükümetin tekrar kapanabileceği yorumlarına neden olsa da piyasalardaki risk iştahının devam ettiği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 yükseliş kaydetti. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyarak 96'nın üzerine çıktı.

Analistler, bu akşam Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, Çin ile yürütülen ticaret pazarlıkları nedeniyle önemi artan ABD'nin dış ticaret verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit konusunda yeni bir gelişme yaşanmazken, bugün İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmelerden çıkacak haberler yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa borsaları, dün hızlı yükselirken, avro/dolar paritesi 1,14'ün altına geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Bugün, Çin ve Güney Kore'de yeni yıl tatili devam ederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Asya'da, Tayland Merkez Bankası'nın bugün açıklanacak faiz kararının takip edileceğini söyleyen analistler, piyasalarda düşük işlem hacmiyle de olsa pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki pozitif seyir ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle dün 103.852 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 102.448 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,38 azalışla 5,1973'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2070 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edeceğini bildirdi. Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararları ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:16
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