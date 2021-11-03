Küresel piyasalar Fed'in kararlarını bekliyor

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Tedarik zincirindeki bozulmaların devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri, küresel ekonomide enflasyon ve büyümeye ilişkin endişeler paralelinde oluşan risk temasının gündemde kalmasına neden oluyor. Para politikalarının geleceğine dair belirsizlikler de yatırımcıların önünü görmesini zorlaştırırken, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarının beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini belirterek, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını söyledi.

Yatırımcıların, faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını kaydetti.

Dün, gelecek yılın şubat ayında görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Powell'ın yeniden atanıp atanmayacağına ilişkin tartışmalar da takip edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, seçtiği adayları yakında açıklayacağını bildirdi. Biden'ın, Çin'in Glasgow'daki iklim zirvesine katılmamasına ilişkin "büyük bir yanlış" değerlendirmesi ise halihazırda ikili ilişkilere yönelik endişelerin gündemdeki yerini korumasını beraberinde getirdi.

Tedarik zinciri sıkıntıları, Kovid-19 vaka sayıları ve Fed'in teşviklerini geri çekmeye başlayacağına dair beklentilere rağmen dün New York borsasında endeksler kapanış rekorlarını tazeledi. Şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden karlılıklarından bulduğu destekle Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Dolar endeksi, dün yüzde 0,2'lik artışla 94,1 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 1,53-1,58 bandında hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 1,55'in hemen üzerinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, bugüne satıcılı başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında dün imalat sektörü PMI ekimde önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde 0,2 puanlık azalışla 58,3'e, Almanya'da 0,4 puanlık düşüşle 57,8'e geriledi. Tedarik sorunları nedeniyle imalat sektöründe zayıflamaya işaret eden endekslerin büyüme bölgesinde kalması iyimserliği desteklerken, bugün Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'nin konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi işsizlik oranı ve hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Bu gelişmeler öncesinde dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yeniden 1,16'nın altından kapanış gerçekleştirmesinin ardından bugün 1,1580 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise bugün satıcılı bir seyir izliyor.

Asya tarafında, Çin'de emlak sektörüne yönelik problemlerin diğer sektörlere yayılmasına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, ülkede hizmet sektörü PMI'nın ekimde önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 53,8'e yükselmesi "sürpriz" olarak nitelendirildi. Pozitif veriye karşın yatırımcıların FOMC kararları öncesinde temkinli duruşa geçmesi ile Asya borsaları genelinde satıcılı bir seyir izlendi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 düşüşle seyrediyor. Japonya piyasalarında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Emtia tarafında yarın gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 83,5 dolardan işlem görürken, ABD Başkanı Biden'ın dünyanın OPEC ülkelerinin petrol üretimini "er ya da geç" artırmayı planlayıp planlamadığı hakkında daha fazla şey öğreneceğini söylemesi dikkatlerin toplantıda yoğunlaşmasını beraberinde getirdi.

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlamasına karşın küresel çapta zayıf risk iştahının etkisiyle kapanışa yakın kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.533,05 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece aralıksız 10 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırdı. Dolar/TL ise dün 9,46-9,62 bandında hareket etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,6030'dan işlem görüyor.

Analistler, bu akşam açıklanacak FOMC kararları öncesinde Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadelileri tarafında satıcılı bir seyir izlendiğini, döviz ve tahvil piyasalarında ise sakin bir görünümün hakim olduğunu söyledi.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı enflasyon

11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı

13.15 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, eylül ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

21.00 Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı