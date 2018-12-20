THY- Euroleague
0553 313 94 23

Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklendiği kadar "güvercin" açıklamalar gelmemesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:17
Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık toplantısı, beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artışıyla sona erdi. FOMC’nin karar metni ve projeksiyonlar tarafında "güvercin" açıklamalar bekleyen yatırımcıların karar sonrası ilk tepkileri negatif oldu. Faiz kararını oy birliği ile alan Fed üyelerinin, 2019 sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indi. Bu oran, banka yetkililerinin, gelecek yıl 3 yerine 2 kez faiz artırmayı planladığına işaret etti.

FOMC'nin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e çekildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin 2020’de bir kez faiz artırdıktan sonra 2021 yılında üst faiz sınırını yüzde 3,25’te muhafaza etmeyi beklediklerini gösterdi. Banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini de 2018 ve 2019 için aşağı yönlü revize etti. Fed üyeleri, 2018'de ekonominin yüzde 3, 2019'da yüzde 2,3 büyümesini öngörüyor.

Analistler, Fed kararları öncesi üyeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile artan "güvercin Fed" beklentilerinin karşılanamadığını, bunun da pay piyasalarındaki satış baskısını artırdığını belirtti.

Dow Jones endeksi yüzde 1,49, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,17 değer kaybederken, dolar endeksi 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 96,55'e kadar gerilemesinin ardından 96,94 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya'nın bütçe konusunda AB ile anlaştığı haberi, Fed kararı öncesinde kapanan pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapmadı. BoJ'un politika faizini yüzde eksi 0,10'da sabit tutması sonrası yenin dolar karşısında değer kazanması, pay piyasalarındaki satış baskısını artırdı. Dolar/yen paritesi, yüzde 0,4 azalarak 112,11 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Fed öncesinde ABD'den Suriye ile ilgili gelen açıklamalar piyasaları pozitif etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekileceklerini açıklaması sonrası TL varlıklara yatırımcı ilgisinin arttığı görülürken, buna bağlı olarak dolar/TL 5,2119'a kadar geriledi. BIST 100 endeksi ise özellikle banka ve ulaştırma hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 1,62 değer kazanarak günü 92.553 puandan tamamladı. Fed'in faiz artırım kararı sonrası kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 5,2923'ten kapatan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,31 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyesinin destek, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin küresel pay piyasaları için negatif olarak değerlendirildiğini ifade eden analistler, bundan sonraki süreçte açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerindeki etkisinin artabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

12.30 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, Philedelphia Fed aralık ayı imalat endeksi

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:17
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aras Kargo çalışanları, 2,5 ton atığın denize karışmasını önledi
    1. Aras Kargo çalışanları, 2,5 ton atığın..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. İstanbul'da karaya oturdu! Dev gemi..
    4. Yalova'daki deprem
    5. İTO, 2019'u "Ekonomimize Global Nefes:..
    6. Cinsel istismar sanığı Suriyeli..
    7. Bakan Gül'den Fetullah Gülen açıklaması
    8. Galatasaray'dan Selçuk İnan'a 20.2..
    9. Yılbaşı öncesi dev operasyon! Binlerce..
    10. Houston Rockets'tan 3 sayı rekoru
    11. TCMB'den döviz depo ihalesi
    12. "Depresyon tedavi edilmediğinde..
    13. Türkiye CHP’den çektiğini düşmandan..
    14. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    15. Galatasaray, Demba Ba bombasını patlattı
    16. Emeklilik yaşı ne oldu?
    17. Emniyet'ten yılbaşı öncesi kaçak ve..
    18. Balyoz’cular bu buyurganlıkları ile..
    19. Gram altın 212 lira seviyelerinde
    20. Yıldırım'ın oyu, "Mehmetçik'ten İlk..
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz