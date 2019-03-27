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Küresel piyasalar, ECB Başkanı Draghi'nin konuşmasına odaklandı

27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
Küresel piyasalar, ECB Başkanı Draghi'nin konuşmasına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan tüketici güveni ve konut başlangıçları verilerindeki gerilemeye karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek 97 sınırına kadar çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,40-2,43 dar bandında dengelendi.

Analistler, beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin teşvik beklentilerinin artmaya devam ettiğini belirterek, Fed için artık faiz indirim ihtimalinin daha fazla konuşulduğunu söyledi. Artan teşvik beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, büyümeye ilişkin endişelerin şimdilik çok fazla fiyatlanmadığını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek oturum öncesi İngiltere'de Brexit Bakanlığı, parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda hayata geçirilebilecek seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.

İngiliz Parlamentosunun önceki gün yapılan oylamada, hükümetin karşı çıkmasına rağmen Brexit konusunda farklı seçenekleri oylama kararı almasının ardından bugün çeşitli senaryolar gündeme gelecek. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor. Ayrıca, İngiliz Parlamentosuna Brexit'in iptali talebiyle sunulan dilekçedeki imza sayısının 5 milyon 600 bini geçmesi sonrası dilekçenin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 1 Nisan'da tartışılacağı belirtildi.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Söz konusu gelişmelere karşın dün Avrupa pay piyasaları artan küresel risk iştahı ile pozitif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün ECB Başkanı Draghi'nin yapacağı konuşmada, para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, düşüş eğilimindeki avro/dolar paritesinin de pay piyasalarını pozitif etkilediğini söyledi. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,1263'e gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1255'ten işlem görüyor.

Bugün Asya borsalarında karışık bir görünüm izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hafta başında attığı sıkılaştırma adımları sonrası düşüşe geçen dolar/TL, dün de yüzde 4 gerileyerek günü 5,3282'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3430 seviyesinde işlem görüyor. Dün döviz kurlarındaki düşüşe karşın değer kaybını sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,96 değer kaybederek 97.379 puandan kapandı.

Bugün ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri nedeniyle ABD'nin ithalat ve ihracat rakamlarının öneminin arttığını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 96.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 5,2850'nin destek, 5,4710'un direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, 2018 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
  1. BIST
  2. Piyasalar

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