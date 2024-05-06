Küresel oyun pazarının değerinin 2024'te 240 milyar dolara ulaşması bekleniyor!

Mobil oyun pazarının durumuna genel olarak bakıldığında; Oyun uygulamalarının kurulumları ve oturumları, 2023'te pek olumlu bir tablo çizmedi. Kurulumlar %2 ve oturumlar %7 düştü. Ancak 2023'ün dördüncü çeyreğinde kurulumlar yıllık bazda %7'lik bir artış gösterdi ve bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Ocak 2024'teki oturumlar, Ocak 2023'e göre %3 yüksekti. 2023'te yıllık bazda büyüme (kurulumlarda %7 ve oturumlarda %1) gören tek bölge LATAM olsa da, dördüncü çeyrek önemli ölçüde daha iyi bir seyir izledi. APAC bölgesindeki kurulumlar yıllık bazda %3, EMEA'daki kurulumlar %12 ve Kuzey Amerika'daki kurulumlar %6 artış gösterdi ve LATAM, dördüncü çeyreği %19'luk bir artış ile tamamladı.

“Mobil oyunlar, küresel ekonomik yavaşlamadan darbe aldı ancak 2024'te her şey daha iyimser görünüyor”

Adjust Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü Başak Zerman, “Mobil oyunlar, küresel ekonomik yavaşlamadan darbe aldı ancak 2024'te her şey daha iyimser görünüyor. Adjust verilerine göre sadece genel bir iyileşme olmuyor, aynı zamanda büyümenin şimdiden hızla gerçekleştiği bazı alanlar da var. Oyun geliştiricileri, doğru araçları kullanarak ve yapay zeka ile birlikte kişiselleştirme gibi yeni teknolojilere odaklanarak daha fazla oyuncuya ulaşabilir, kampanyalarını yeni kanal ve platformlarda ölçeklendirebilir, daha fazla kurulum ve oyun oturumu elde edebilirler” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni nesil gizlilik odaklı teknoloji çözümlerini kullanmak kritik bir önem taşıyor”

Uygulama büyümesine hız katmak ve yeni seviyelere ulaşmak için Zerman şu önerilerde bulundu; “Mobil oyun geliştiricileri, stüdyoları ve pazarlamacıları için başarının sırrı, her zaman olduğu gibi yüksek doğruluklu analitiğin yanı sıra kullanıcı kazanımı ve ölçümlemesinde veriye dayalı bir yaklaşım gerektiriyor. Olağanüstü yüksek büyüme döneminin sona erdiği ve getirilerin artık o kadar kolay olmadığı günümüzde, başarı ve ölçeklendirme için yeni bir çerçeveye ihtiyaç var. Neyin değiştiğinden daha çok nasıl değiştiğine bakmalısınız. Pazarlamacılar daha önce yatırım getirisini sağlamakta ihtiyaç duydukları yüzdeleri elde etmek için son derece ayrıntılı verileri kullanıyorlardı, artık benzer bir büyümeyi cihaz-seviyesi veriler olmadan sağlayan yeni nesil gizlilik odaklı teknoloji çözümlerini kullanmak kritik bir önem taşıyor. Benzer bir şekilde, kullanıcıların en üst seviye deneyimlere dair beklentileri arttıkça, kişiselleştirme için kreatifleri uygulama içi deneyimlerle daha iyi bir araya getiren jeneratif AI'dan yararlanmak sadece CTR'ı değil, kullanıcı tutma oranını ve LTV'yi de artırıyor. Hibrit casual gibi yeni türler, oyunlarına uygulama içi monetizasyon unsurlarını ekleyerek ciroyu birçok KPI'da önemli ölçüde artırabildiklerini gösterdi. Hibrit monetizasyon gibi yaklaşımlar ile ciro akışları uygulama içi alışveriş, reklam cirosu ve abonelikler genelinde çeşitlendirilebilir ve tek bir oyun geniş bir yelpazedeki segmentlere hitap edebilir”