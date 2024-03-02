Küresel ısınma kızak yarışlarını da vurdu!

Sinan Mahallesi’nde 300 metre uzunluğundaki kızak pistinde her yıl şubat ayının ortalarında düzenlenen ve festival havasında geçen kızak yarışları, geçen yıl depremler dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar için bu yıl da bölgede yeterli kar yağışı olmadı. Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, kızak yarışlarının atalarından 6 asırlık miras olarak kaldığını söyledi. Kızak üreticisi Erdal Özdemir de, “Her sene 50 kızak satarken bu sene ancak 3 tane satabildik” diye dert yandı. Muharrem Köse de, “Bu sene yaptığımız kayıklar elimizde kaldı. İnşallah seneye değerlendiririz” diye konuştu. Harun Şahin ise, “Eskiden insanlar evden eve geçerken kar nedeniyle zorlanırmış. Küresel ısınma sonucu son yıllarda istediğimiz kar yağışı alamıyoruz” dedi.