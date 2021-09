Küresel ısınma için inekleri sorumlu tuttular! İşte son icraatları

Özellikle atmosferde oluşan değişimlere sebeplerine yönelik çeşitli incelemeler, araştırmalar yapılıyor. Birçok sebebin yanı sıra, hayvanlar da iklim krizi tehlikesi içerisinde bir sebep olarak görülüyor.

Sindirim ve boşaltım sistemleri, mide yapıları ve çıkardıkları gazlar dolayısıyla çiftlik hayvanları da bir süredir inceleme altında. Avrupa’nın önemli tarım ihracatçılarından olan Hollanda, çevre için zararlı olan azot salınımını azaltmak amacıyla, geçtiğimiz günlerde inek, domuz ve tavuk gibi çiftlik hayvanlarının sayısını üçte bir oranında azaltma planıyla gündeme gelmişti. Farklı bir uygulama da Almanya’daki araştırmacılardan geldi. Araştırmacılar, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla ineklere tuvalet eğitimi vermeyi planlıyor.

“Tuvalet kullanmayı neden öğrenemesinler?”

Current Biology’de yayınlanan bir araştırmaya göre; gazları, idrarları ve dışkılarıyla sera gazı emisyonuna olan etkileri sebebiyle, bir grup araştırmacı tarafından ineklere tuvalet eğitimi verildiği bildirildi. Hayvan davranışları ve tarım bilimleri alanında uzmanlardan oluşan ekip, ineklerin çimden yapılmış tuvaletlere idrar yapmasını sağlayarak inek idrarından kaynaklanan azot oksit üretimini durdurdu.

Araştırma hakkında yapılan açıklamada, ineklerin genel olarak dışkılarını ve idrarlarını kontrol edemeyen hayvanlar oldukları sanıldığı belirtilerek, “İnekler diğer birçok hayvan ya da çiftlik hayvanı gibi oldukça zekidir ve birçok şey öğrenebilirler. Tuvalet kullanmayı neden öğrenemesinler?” ifadelerine yer verildi.

Gates dile getirmişti

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik İklim Felaketi Nasıl Önlenir adlı kitabının reklamını yaparken “gıdanın geleceği” olarak nitelendirdiği yapay et tüketimini yeniden gündeme getirdi.

Gates, ineklerin çıkardığı gazın, küresel ısınmadaki payına ve dünyadaki en önemli sorunlardan biri olduğuna dair uyarılarını tekrarlayarak, zengin ülkelere büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakmaları için çağrıda bulundu.

'En fakir 80 ülke tüketemez'

Metan gazı salınımının azaltılması için zengin ülkelerin gerçek et yerine yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini söyleyen Gates, “En fakir 80 ülkenin yapay et tüketebileceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini düşünüyorum " dedi.

Laboratuvarda hayvan hücrelerinden et üretmenin ekonomik olmayacağını belirten Gates, yapay etin tadına ise zamanla alışılabileceğini söyledi. Gates, “Lezzet farkına zamanla alışılabilir. Üstelik zamanla etin tadının iyileştirileceğine yönelik iddialar da var" ifadelerini kullandı.