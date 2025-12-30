Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu. İşte o liste...
TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİKLERİ SINIRLARI ZORLUYOR! Günümüzde spor etkinlikleri, sadece fiziksel performansın sergilendiği alanlar olmaktan çıkıp, aynı zamanda teknolojinin ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan yapılar haline gelmiştir. Dünyanın en büyük stadyumları, binlerce hatta yüz binlerce seyirciyi ağırlayabilme kapasitesiyle dikkat çekerken, aynı zamanda sundukları ileri teknoloji çözümleriyle de öne çıkmaktadır.
TEKNOLJİK DONANIMLARI MAÇ KONFORUNU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYOR Bu devasa yapılar, sadece büyük kapasiteleriyle değil, aynı zamanda sundukları teknolojik yeniliklerle de spor deneyimini bir üst seviyeye taşımaktadır. Gelişmiş ses ve ışık sistemleri, yüksek çözünürlüklü dev ekranlar, hızlı internet bağlantıları ve akıllı biletleme sistemleri gibi özellikler, seyircilerin maç keyfini artırırken, aynı zamanda güvenlik ve konforu da en üst düzeye çıkarmaktadır.
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK STADYUMLARI
15) COTTON BOWL STADIUM | Texas 92 BİN 100
14) SANFORD STADIUM | Gürcistan 92 BİN 746
13) FNB STADYUM | Güney Afrika 94 BİN 354
12) CAMP NOU | İspanya 99 BİN 354
11) MELBOURNE KRİKET SAHASI | Avustralya 100 BİN 024
10) BRYANT-DENNY STADYUMU | Alabama 100 BİN 077
9) DKR STADYUM | ABD 100 BİN 119
8) NEYLAND STADYUM | ABD 101 BİN 915
7) TİGER STADYUM | ABD 102 BİN 321
6) KYLE FIELD | ABD 102 BİN 733
5) OHIO STADYUMU | ABD 102 BİN 780
4) BEAVER STADIUM | ABD 106 BİN 572
3) MICHIGAN STADIUM | ABD 107 BİN 601
2) RUNGRADO STADYUMU | Kuzey Kore
NARENDRA MODI STADYUMU | Hindistan 132 BİN KİŞİLİK/ kaynak: haber7
