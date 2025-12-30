  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
19
Yeniakit Publisher
Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu. İşte o liste...

#1
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİKLERİ SINIRLARI ZORLUYOR! Günümüzde spor etkinlikleri, sadece fiziksel performansın sergilendiği alanlar olmaktan çıkıp, aynı zamanda teknolojinin ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan yapılar haline gelmiştir. Dünyanın en büyük stadyumları, binlerce hatta yüz binlerce seyirciyi ağırlayabilme kapasitesiyle dikkat çekerken, aynı zamanda sundukları ileri teknoloji çözümleriyle de öne çıkmaktadır.

#2
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

TEKNOLJİK DONANIMLARI MAÇ KONFORUNU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYOR Bu devasa yapılar, sadece büyük kapasiteleriyle değil, aynı zamanda sundukları teknolojik yeniliklerle de spor deneyimini bir üst seviyeye taşımaktadır. Gelişmiş ses ve ışık sistemleri, yüksek çözünürlüklü dev ekranlar, hızlı internet bağlantıları ve akıllı biletleme sistemleri gibi özellikler, seyircilerin maç keyfini artırırken, aynı zamanda güvenlik ve konforu da en üst düzeye çıkarmaktadır.

#3
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK STADYUMLARI

#4
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

15) COTTON BOWL STADIUM | Texas 92 BİN 100

#5
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

14) SANFORD STADIUM | Gürcistan 92 BİN 746

#6
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

13) FNB STADYUM | Güney Afrika 94 BİN 354

#7
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

12) CAMP NOU | İspanya 99 BİN 354

#8
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

11) MELBOURNE KRİKET SAHASI | Avustralya 100 BİN 024

#9
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

10) BRYANT-DENNY STADYUMU | Alabama 100 BİN 077

#10
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

9) DKR STADYUM | ABD 100 BİN 119

#11
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

8) NEYLAND STADYUM | ABD 101 BİN 915

#12
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

7) TİGER STADYUM | ABD 102 BİN 321

#13
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

6) KYLE FIELD | ABD 102 BİN 733

#14
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

5) OHIO STADYUMU | ABD 102 BİN 780

#15
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

4) BEAVER STADIUM | ABD 106 BİN 572

#16
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

3) MICHIGAN STADIUM | ABD 107 BİN 601

#17
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

2) RUNGRADO STADYUMU | Kuzey Kore

#18
Foto - Tam 132 bin kişi alıyor: İşte dünyanın en büyük stadyumları!

NARENDRA MODI STADYUMU | Hindistan 132 BİN KİŞİLİK/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ilk kez yayınlandı
Gündem

Şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ilk kez yayınlandı

Hamas, şehit Ebu Ubeyde'nin fotoğrafını ilk kez dünya kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan, Ebu Ubeyde'nin gerçek isminin, "Hüzeyfe Samir Abdull..
3 polisimiz şehit olmuştu! Kahraman polisimizle DEAŞ’lı terörist arasındaki konuşma ortaya çıktı
Gündem

3 polisimiz şehit olmuştu! Kahraman polisimizle DEAŞ’lı terörist arasındaki konuşma ortaya çıktı

Yalova’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisimiz şehit olmuştu. Çatışma öncesi kahraman polislerimizin teröristleri teslim olma..
İsrail’e Somaliland tehdidi! "Tüm hedeflerini vururuz"
Dünya

İsrail’e Somaliland tehdidi! “Tüm hedeflerini vururuz”

Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığının Yemen ve Somali için tehdit oluşturacağı söyleyen Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el Hu..
Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş
Gündem

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Türkiye’nin menfaatine olan tüm gelişmelere karşı çıkan CHP’liler, uyuşturucuyla mücadeleyi de lekelemeye kalktılar. Partisinin boğazına kad..
Yılbaşı kâbusu püskürtüldü! DEAŞ şüphelisi silah cephanesiyle yakalandı
Gündem

Yılbaşı kâbusu püskürtüldü! DEAŞ şüphelisi silah cephanesiyle yakalandı

İstanbul Ataşehir’de yılbaşı öncesi olası bir saldırının önüne geçmek için düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu de..
DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisimiz, AK Partili ismin akrabası çıktı
Siyaset

DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisimiz, AK Partili ismin akrabası çıktı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen 3 polisimizden biri olan Turgut Külünk'ün, AK Partili eski vekil Metin Külünk'ün akr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23