Küresel havacılık devlerinin kompozit parçaları Başkent’ten
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (Başkent OSB) faaliyetlerini sürdüren ve Airbus gibi havacılık ve savunma sanayisi alanındaki küresel markaların kompozit parçalarını üreten Epsilon Kompozit Teknolojileri ve Savunma AŞ’yi ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı. Üretimi devam eden helikopter kapısına perçin çakan Varank, daha sonra açıklamalarda bulundu.
Epsilon firmasının yüksek teknolojili üretim kabiliyetine sahip olduğunu belirten Varank, “Kompozit, geleceğin teknolojisi. Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam malzemeleri kompozitten üretebiliyorsunuz.” diye konuştu.
Varank, Türkiye’de havacılık, uzay ve savunma sanayisindeki gelişmelerle bu tür kabiliyetlerin paralel olarak gelişmesine de dikkati çekerek, “Burada hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz hem de büyük bir ihracat yapılıyor. Firma, Airbus gibi dünya havacılık devi firmaların bazı kritik parçalarında dünyada tek üretici konumunda” ifadesini kullandı.