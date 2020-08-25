Küresel havacılık devlerinin kompozit parçaları Başkent’ten

Epsilon firmasının yüksek teknolojili üretim kabiliyetine sahip olduğunu belirten Varank, “Kompozit, geleceğin teknolojisi. Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam malzemeleri kompozitten üretebiliyorsunuz.” diye konuştu.

Varank, Türkiye’de havacılık, uzay ve savunma sanayisindeki gelişmelerle bu tür kabiliyetlerin paralel olarak gelişmesine de dikkati çekerek, “Burada hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz hem de büyük bir ihracat yapılıyor. Firma, Airbus gibi dünya havacılık devi firmaların bazı kritik parçalarında dünyada tek üretici konumunda” ifadesini kullandı.