Küresel Fon'un desteğini iptali Afrika'da milyonların hayatını riske atıyor

NAİROBİ (AA) - Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu'nun (The Global Fund) Kenya'ya ayırdığı fonu iptal etmesiyle, milyonlarca sıtma, HIV ve tüberküloz hastası ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı.

Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya'da Kızılhaç ile sağlık alanında faaliyet gösteren Amref-Kenya kurumu arasında fonların yönetimi konusunda kriz çıktı.

Kenya Kızılhaçının Amref Kenya’nın fonların tek alıcısı olarak atanması kararına itirazının ardından sürecin kusurlu ve şeffaf olmadığını, önemli ölçüde eksiklikler bulunduğunu tespit eden The Global Fund, Kenya'nın hastalıkla mücadele için hibe fon talebini askıya aldı.

Fon, Kenya'ya 2020-2022 dönemi için gelecek yılın temmuz ayından itibaren kullanılmak üzere yaklaşık 415 milyon dolar tahsis etmişti.



Kızılhaç, 2012'den beri HIV ihalesini kazanırken, Amref ise tüberküloz ihalesini alıyordu.

Anlaşmazlık nedeniyle fonun kullanımının beklemeye alınması milyonlarca sıtma, HIV ve tüberküloz hastasının hayatını tehlikeye atıyor.



Ülkede yaklaşık 1,5 milyon HIV hastası antiretroviral ilaçlara ihtiyaç duyuyor. Kenya'da sıtmadan ise çoğu 5 yaş altındaki çocuklar olmak üzere yılda 21 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Kamu ve özel sektörden gelen bağışlar ile toplanan paralar, özellikle de fakir ülkelerde endişe kaynağı olan bu hastalıkları önleme amacıyla kullanılıyor.