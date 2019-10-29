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Dünya

Küresel eşkıya yine İslam ile DEAŞ'ı bir tuttu! ABD, Bağdadi'nin cesedini...

"İslami terör" safsatasıyla Müslümanları hedef tahtasına oturtan ve DEAŞ'ı Müslümanlar tarafından yönetilen bir örgüt olarak göstermeye çalışan küresel eşkıya ABD, Bağdadi'nin cesedi üzerinden yine kara propaganda yürüttü. ABD'li yetkililer, Bağdadi'nin cesedinin İslami usüllere göre defnedildiğini iddia etti.

2019-10-29 09:28:00 - 2019-10-29 09:32:49
Küresel eşkıya yine İslam ile DEAŞ'ı bir tuttu! ABD, Bağdadi'nin cesedini...

ABD'li yetkililerden yapılan açıklamaya göre pazar gece saatlerinde İdlib'in Barişa bölgesinde özel bir operasyonla öldürüldüğü belirtilen DEAŞ elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi için denizde bir cenaze töreni düzenlendi.

İslam'ı yine DEAŞ'ın yanına koydular!

Reuters haber ajansına konuşan isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Bağdadi'nin cansız bedeninden geriye kalanların denize gömüldüğünü ve bu sırada 'İslami usullerin de yerine getirildiğini' iddia etti.

Yetkililer, törenin nerede düzenlediği ya da ne kadar sürdüğü konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Diğer yandan yetkililer, Bağdadi'nin cesedine ait parçaların uçaktan atıldığına inandıklarını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dünkü basın brifinginde, Bağdadi'nin cesedinden 'uygun şekilde kurtulduklarını' dile getirmişti.

Bağdadi'nin yok edilme anının videosu ve fotoğraflarına sahip olduklarını dile getiren Milley, halihazırda 'gizliliği kaldırma' sürecinin yürüdüğünü belirterek, "Sizlere bunun bazı video ve fotoğrafları sunulacak" demişti.

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Yorumlar

şenay doğan

Allah'ım ne günlere kaldık ırak işgali bir bağdadi üretiyor ırakı işgal eden Amerika adamı öldürüyor islami usullerle gömüyor ırakın işgalinde ve bağdadinin ölümünde abdye yardım eden Türkiye adama islami cenaze namazını çok görüyor abd zalim bir kafir devlet Türkiye ise islamın ve Müslümanların hamisi!!!!!!!!!!bir Müslüman devlet ya rab bir Müslüman kafirden daha aşağılık olabilir mi eğer olamzsa bunlar kendini Müslüman zanneden kafirler midir rabbim ne zaman istersen bana bunun cevabını verirsen beni çok sevindirirsin allaha emanet olun ya habiballah
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Eyman

Hariciler Hz. Ali'ye acımasızca savaş açtı; ama hariciler Hz. Ali'ye sorulunca Hz. Ali şöyle cevap verdi: 'Onlar bizim kardeşlerimiz; ama kardeşlerimiz bize savaş açmıştır!' Bağdadi zalim olabilir; ama müslümandır! Ve müslümanlar ona karşı savaştılar; fakat Amerika onun bir tırnağı olmayacak kadar kâfir ve alçaktır! Deaş'a karşı savaş müslümanlar üzerinde bir haktır; ama Amerikaya karşı Deaş'ın yanında olmak farzdır!
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