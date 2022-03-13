Küresel ekonomi risklerle karşı karşıya

Risklere değinen Zeytinoğlu, “Ukrayna’da savaş devam ettiği takdirde enerji, gıda ile emtia fiyatları daha da artacaktır. Bu durum enflasyon seviyesini yukarı çekecektir. Taşımacılık maliyetlerinde belirgin yükseliş görülmesi ve Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarılması küresel tedarik zincirini etkileyecektir” dedi. Zeytinoğlu, ilaveten küresel tedarik zincirinde yaşanacak herhangi bir sorunun pek çok alanda üretimi durdurabileceğini belirtti.