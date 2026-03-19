AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Osmanlı'dan günümüze! Şam’da bayram kokusu Türkiye’den geliyor

Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında bir araya gelerek Hatay usulü kömbe yaptı.

Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan Türkler, bayram hazırlıklarını geleneklerinden vazgeçmeden sürdürüyor. Şam’ın Kasiyun Dağı çevresindeki Muhacirin bölgesinde yaşayan Türk kadınlar, bir araya gelerek Osmaniye kömbesi hazırlıyor.

Nesilden nesile öğretilerek aktarılan bu geleneksel lezzet sayesinde, hem bayram coşkusunu paylaşıyor hem de kültürel değerlerini koruyorlar. Yıllar önce Türkiye’den göç ederek Şam’a yerleşen Türkler, vatan hasretiyle Türkiye’ye dönmeyi ve ailelerini ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söylüyor.

Hatay’ın Karlısu köyünden Fatma Velid, Ramazan Bayramı öncesinde komşularıyla birlikte geleneksel hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Velid, bayramda Hatay yöresine ait kömbe yaptıklarını ve bu geleneği her yıl sürdürerek Türk kültürünü yaşattıklarını ifade etti.

Kömbenin un, süt, şeker, baharat ve yağla hazırlandığını anlatan Velid, hazırlıkların imece usulüyle gerçekleştiğini, herkesin bir araya gelerek birlikte çalıştığını dile getirdi. Mahallede Türk kimliğinin güçlü olduğunu vurgulayan Velid, "Her evde Türk bayrağı var. Mahallede yaşayanların büyük bölümü Türkiye kökenli." diye konuştu.

Türkiye’deki akrabalarını çok özlediklerini belirten Velid, Suriye kimliğine sahip oldukları için Türkiye'ye gidemediklerini, savaş sonrası hayatın hala zor olduğunu, ancak güvenliğin sağlandığını, ekonomik sıkıntılara rağmen bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Velid, vatandaşlık konusunda yardım beklediklerini de sözlerine ekledi.

Şam’ın Kasiyun Dağı etrafındaki Türk Mahallesinde yaşayan Ayşe Halil ise, savaştan dolayı 2011-2012 yıllarında Şam’dan ayrıldıklarını ifade ederek, önce Lazkiye’ye, ardından babasının köyü olan Hatay Karlısu’ya gittiklerini söyledi. Karlısu’da yaklaşık 12 yıl kaldıklarını dile getiren Halil, yolculuk sırasında rejim askerleri tarafından sık sık durdurulduklarını ve büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Şam’da kaldıkları dönemde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Halil, evlerine defalarca baskın yapıldığını ve bu nedenle evi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Daha sonra oğluyla birlikte yeniden Şam’a döndüklerini, kızlarının ise Türkiye’de kaldığını ve orada evlendiklerini anlatan Halil, Türkler ve Arap komşuların birlikte yaşadığını hatırlatarak, herkesin birbirine destek olduğunu, hastalıkta ve zor zamanlarda ziyaretleşmenin sürdüğünü dile getirdi. Türk kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini vurgulayan Halil, geleneksel yemekleri yapma nedenlerinin geçmişi unutmamak olduğunu belirterek, "Kömbe ve kurabiye yaparak dedelerimizin, ninelerimizin adetlerini yaşatıyoruz." dedi. Türkiye’ye gitme konusunda kimlik sorunları yaşadıklarını söyleyen Halil, Suriye kimliğine sahip olduklarını, daha önce verilen geçici koruma kimliğinin geri alındığını ve bu nedenle Karlısu'ya akrabalarının yanına gidemediğini ifade etti.

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi "istenmeyen kişi" ilan etti.
Mustafa Armağan’dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var"
Gündem

Mustafa Armağan’dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var"

Tarihçi yazar Mustafa Armağan, geçtiğimiz günlerde ebediyete irtihal eden İlber Ortaylı’nın ardından kaleme aldığı yazısında, Ortaylı’nın en..
Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker; cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i ..
Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!
Gündem

Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ortaya attığı asılsız iddialar ve mal varlığı üzerinde..
Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!
Gündem

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK, katıldığı bir programda öğrencilik yıllarına dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. Esnaf bir ailenin çocu..
İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Dünya

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonlarının yeni dalgasında bölgedeki bazı petrol tesisleri ile ABD çıkarlarının hedef ..
