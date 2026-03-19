Osmanlı'dan günümüze! Şam’da bayram kokusu Türkiye’den geliyor

Şam’ın Kasiyun Dağı etrafındaki Türk Mahallesinde yaşayan Ayşe Halil ise, savaştan dolayı 2011-2012 yıllarında Şam’dan ayrıldıklarını ifade ederek, önce Lazkiye’ye, ardından babasının köyü olan Hatay Karlısu’ya gittiklerini söyledi. Karlısu’da yaklaşık 12 yıl kaldıklarını dile getiren Halil, yolculuk sırasında rejim askerleri tarafından sık sık durdurulduklarını ve büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Şam’da kaldıkları dönemde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Halil, evlerine defalarca baskın yapıldığını ve bu nedenle evi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Daha sonra oğluyla birlikte yeniden Şam’a döndüklerini, kızlarının ise Türkiye’de kaldığını ve orada evlendiklerini anlatan Halil, Türkler ve Arap komşuların birlikte yaşadığını hatırlatarak, herkesin birbirine destek olduğunu, hastalıkta ve zor zamanlarda ziyaretleşmenin sürdüğünü dile getirdi. Türk kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini vurgulayan Halil, geleneksel yemekleri yapma nedenlerinin geçmişi unutmamak olduğunu belirterek, "Kömbe ve kurabiye yaparak dedelerimizin, ninelerimizin adetlerini yaşatıyoruz." dedi. Türkiye’ye gitme konusunda kimlik sorunları yaşadıklarını söyleyen Halil, Suriye kimliğine sahip olduklarını, daha önce verilen geçici koruma kimliğinin geri alındığını ve bu nedenle Karlısu'ya akrabalarının yanına gidemediğini ifade etti.