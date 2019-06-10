0553 313 94 23

Kürek sapıyla gelen Türkiye üçüncülüğü!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Cirit atma yarışması sonrasında Nevşehirli sporcu Ramazan Ünlü, kürek sopasıyla hazırlanmış olduğu yarışmada Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
Kürek sapıyla gelen Türkiye üçüncülüğü!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Cirit atma yarışması sonrasında Nevşehirli sporcu Ramazan Ünlü, kürek sopasıyla hazırlanmış olduğu yarışmada Türkiye üçüncülüğünü elde etti.


Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde ikamet eden down sendromlu 17 yaşındaki Ramazan Ünlü, cirit atma yarışmasında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Yarışmalara Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney ile evinin bahçesinde kürek sopasıyla hazırlanan Ramazan Ünlü’nün yarışmalar sonrasında Türkiye üçüncülüğünü elde etmesi hem Nevşehir’i hem de ailesini sevince boğdu. Bahçeli köyünde evinin bahçesinde kürek sapıyla Türkiye cirit atma yarışması sonrasında Türkiye üçüncülüğü elde eden 17 yaşındaki Ramazan Ünlü üçüncülük elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ünlü, “Yarışmalara evimin bahçesinde hocamın yaptırdığı antrenmanlar ile katıldım. Yarışma sonrasında Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Benden desteklerini esirgemeyen aileme ve hocama çok teşekkür ederim” dedi.


Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney ise yaptığı açıklamada kürek sapının ağırlığının ve ebatının cirite benzediği için kürek sapıyla antrenman yaptıklarını ifade etti. Güney, “Bizim Ramazan ile okulda yolumuz karşılaştı. Ve bu down sendromlu çocuklardan Ramazan’da ki yeteneği orada keşfederek spora yönlendirdim. Ramazan Ürgüp’ün Bahçeli köyünde ikamet ettiği için Nevşehir merkezde antrenman yapma imkanımız yoktu. Bizde Ramazan’a antrenman yaptırmak için en azından bazı teknikleri vermek için Bahçeli köyüne gelip gittik. Buradaki çalışmalarımızda ailesinin verdiği çok büyük destek var” dedi.



“Kürek sapı Türkiye üçüncülüğü getirdi”


Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney, kendisinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve beden eğitimcilerinin eldeki imkanları kullanmak gibi özellikleri olduğu için akıllarına kürek sapının geldiğini söyledi. Güney, “Biz beden eğitimcilerin birazcık eldeki imkanları kullanmak gibi özelliği vardır. Baktık burada cirite uygun bir yerimiz yok. Yoksa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden ciritte alabilirdik ama cirite uygun bir yerimiz yok. Başka atacak bir şeyimizde yok. Kürek sapının ağırlığı ve ebatı da cirite çok benzediği için biranda aklımıza geldi ve kürek sapıyla çalışmalara başladık ve o şekilde buraya kadar geldik” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı
    1. Selanik'te Türk diplomatların araçları..
    2. Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya..
    3. Gençlerin dikkat dağınıklığına..
    4. (Özel) Cemaat kıbleyi 67 yıl sonra..
    5. Fatsa meydanına kavuşuyor
    6. Başkan Özkan, ailesiyle birlikte..
    7. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    8. ABD’li komutandan tehlikeli sinyal!..
    9. Bakanlık resmen duyurdu! Pençe..
    10. (Özel) Bayram tatilinde su kullanımı..
    11. Gafur Uzuner’in sergisine ilgi
    12. Eskişehir’de süne mücadele çalışmaları..
    13. Başkan Beyoğlu: "Yaşlılarımız milli ve..
    14. Kayıp çocuğun feci ölümü
    15. İzlanda basını rezalete arka çıktı!..
    16. Rüzgardan etkilenen ağaçlar yan yatırdı
    17. "Oktokopter" tasarlayan BTÜ..
    18. Çarşamba’ya 4 milyon liralık içme suyu..
    19. "Kafe Vesto Yeni Nesil Anne..
    20. Ucuz ve taze gıdanın adresi üretici..
    21. Kürek sapıyla gelen Türkiye üçüncülüğü!
    22. Kahve neden bayatlar? Bayat kahveyi..
    23. TCMB'den repo ihalesi
    24. Darbeci Sisi halkı katlediyor! Savaş..
    25. KTB’de ilk mahsul arpa kilogramı 15.5..
    26. Aile sağlığı merkezini kurşunlandılar!
    27. İdlib’de hava saldırısı: 3 ölü, 10..
    28. Çavuşoğlu IKBY Güvenlik Ajansı..
    29. ABD’ye mobilya ihracatı artıyor
    30. Başkent’te sel sonrası yaralar..
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz