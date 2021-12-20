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Yaşam Küre Dağlarında kar yağışı etkili oldu
Yaşam

Küre Dağlarında kar yağışı etkili oldu

Kastamonu’dan Bartın’a kadar uzanan Küre Dağlarında kar yağışı etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:39:00 - 2021-12-20 16:44:21
Küre Dağlarında kar yağışı etkili oldu

Kastamonu’da başta il merkezi olmak üzere şehrin yüksek kesimleri kar yağışına tesilm oldu. Kar yağışı sebebiyle Küre Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinden Karadeniz sahilindeki ilçelere ulaşmak isteyenler, Küre Dağları’nı aşarken zor anlar yaşadı.

Yağışın yoğun olduğu noktalarda karla mücadele çalışmaları devam ederken Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

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