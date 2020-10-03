Kurdukları tuzak pahalıya patladı! Baba ve oğluna 91 bin lira ceza
Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza kesildi.
Adana'da tuzakla saka kuşu avladıkları belirlenen baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza uyguladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekiplerin araması sonucu araçta avlanması yasak 102 canlı saka kuşu ele geçirildi.
91 bin lira ceza kesildi
Kuşları tuzaklama yöntemiyle yakaladığı belirlenen İ.H. ve babası A.H'ye polis ekiplerince 91 bin 350 lira ceza uygulandı.
Doğaya salındılar
Yapılan işlemlerin ardından, araçta ele geçirilen 102 saka kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildikten sonra doğaya salındı.