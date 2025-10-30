Kurdukları köy dolandırıcılığın merkezi oldu

Hindistan’da yer alan Jharkhand eyaletindeki Jamtara bölgesi, son yıllarda dijital dolandırıcılığın merkezi haline geldi.

"Jamtara-lanmak" ifadesi, bu yöntemle dolandırılmaya atıfta bulunan yaygın bir deyim haline geldi. Genç erkekler, bankaya da dijital ödeme platformu çalışanı kılığında insanlarla iletişime geçerek kişisel bilgilerini ele geçiriyor ve tek kullanımlık şifreler (OTP) yoluyla hesapları boşaltıyor.

Bölgede gelişen bu organize dolandırıcılık ağı, yüzlerce kişiyi zengin etti. Görkemli evler, lüks yaşam tarzı ve sosyal statü kazandıran bu faaliyet, yerel kast sisteminde dahi dengeleri değiştirdi. Dalitler gibi tarihsel olarak dezavantajlı kastlardan gelen gençler, bu sayede toplumsal güç kazanmaya başladı.

Polis baskınları ve tutuklamalar zaman zaman yoğunlaşsa da, kefaletle serbest kalan kişiler faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle yerel siyasiler, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerle destek görüyor ve karşılığında koruma sağlıyor.

"Siber" sözcüğü, köylerde dolandırıcılıkla uğraşanlara verilen bir unvan haline geldi. Tarımın yerini alan yeni kazanç kaynağı, köylüler tarafından normalleştirildi. "Her siber-chor’un üst kasttan bir arkadaşa ihtiyacı vardır" sözü, bu yasadışı sistemin sosyal destek ağını özetliyor.

Hükümetin dijitalleşme projeleri, altyapı yetersizlikleri ve sosyal eşitsizlikle buluştuğunda, Hindistan’ın gözden uzak bir bölgesi dünya çapında bir dolandırıcılık merkezi haline geldi.