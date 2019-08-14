'Kürdistan’ söylemindeki artış milletin gözünden kaçmadı! 'Türk ve Kürt kardeştir'

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Başta Yeni Yaşam olmak üzere terör örgütü PKK yayın organları ve terör sevici çevreler tarafından sürekli dillendirilerek kamuoyu oluşturulmaya çalışılan ‘kürdistan’ söylemi milletin gözünden kaçmadı. Sosyal medya platformu twitterda oluşturulan ‘kürdistan’ hashtagi altında paylaşım yapan kullanıcılar, söyleme karşı tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar Türkler’le Kürtler’in kardeş olduğunu belirterek ‘kürdistan’ söyleminin yanlış olduğuna dikkat çekerken, bazı kullanıcılar kürdistanın bir hayal olduğuna değinerek tepkilerini dile getirdi.

Elebaşı Öcalan kurtarıcı olarak lanse edilerek kürdistan söylemi yayılmaya çalışılıyor!

Sosyal medya kullanıcılarının ‘kürdistan’ hashtagi altında paylaşım yapmasının sebebi son zamanlarda terör örgütü PKK destekçisi yayın organlarınca sıkça dile getirilen ‘kürdistan’ söylemi oldu. Yeni Yaşam başta olmak üzere terör destekçisi yayın organları ve çevrelerce gündem oluşturulmaya çalışılan ‘kürdistan’ için terör elebaşı Abdullah Öcalan kurtarıcı lider olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalar içinde HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer Öcalan’ı Mandela’yla özdeşleştirerek büyük bir Kürt lider olduğunu savunmuş, bu sözlerin ardından çeşitli yayın organlarında Öcalan ‘kurtarıcı lider’, ‘kahraman’ gibi söylemlerle meşrulaştırılmaya çalışılmıştı.







