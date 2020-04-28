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Medya

Kurdaş'tan hükümete çağrı: İptal etmedikçe 'Ali Erbaş'ın yanındayız' demenin bir anlamı olmaz

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, İstanbul Sözleşmesi’nin bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olduğunu; yürürlükte kaldığı müddetçe sapkınlık sorununun çözülemeyeceğini ifade etti.

2020-04-28 21:04:00 - 2020-04-28 21:12:10
Kurdaş'tan hükümete çağrı: İptal etmedikçe 'Ali Erbaş'ın yanındayız' demenin bir anlamı olmaz

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5’de yayınlanan ve Bilali Yıldırım’ın sunduğu “Buyurun Başlıyoruz” programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “eşcinsellikle mücadele” çağrısı üzerine İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ile Ankara Barosu’nun Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Mustafa Kurdaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “eşcinsellik” konusunda yaptığı açıklamanın, yapılması gereken ancak “geç kalmış bir açıklama” olduğunu belirtti.

Kurdaş konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmedikçe “Ali Erbaş’ın arkasındayız” demenin bir anlamı olmadığını savundu.

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