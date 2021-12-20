Kürdan kullanmamanız için 5 sebep

Her yemekten sonra kullanılan kürdanın faydasından çok zararı olduğu belirtildi.

Kürdanın uç kısmı çok keskin olduğundan ve diş etlerini enfekte edebildiği için bir takım yaralara sebep olduğunu, ağız sağlığını da olumsuz yönde etkilediğini ifade eden uzmanlar, “Hassas olduğu için kırılan kürdan uçları dişler arasında sıkışarak daha büyük sorunlar ortaya çıkarıyor. Kürdanın uzun süreli kullanımı halinde ise, diş eti çekilmesine neden olarak diş arası cep boyutunu artırabilir. Ayrıca kökleri açığa çıkararak dişte ve kanalda kırıklar oluşumuna neden olur” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, kürdan kullanmamamız için 5 sebebi de şöyle sıraladı:

1. Tahta parçası (kürdan) kopabilir ve diş eti dokusuna yerleşebilir. Zamanında çıkarılmazsa diş etlerinizde iltihaplanmaya da neden olabilir. Bu özellikle tehlikeli ve acı verici olabilir.

2. Steril olmayan kürdanlar kiri, suyu, bakterileri ve diğer kalıntıları üzerini kaplamak için çekebilir. Başa çıkması çok kolay olmayan enfeksiyonlarla sonuçlanabilir.

3. Kürdanların sık kullanımı diş eti dokusunda hasara neden olarak kanama ve ülserasyona ve ayrıca bakteri kolonizasyonuna neden olabilir.

4. Dişler üzerindeki aşırı kuvvet hareket yaratır ve özellikle dolgu ve kaplamalarınız varsa daha fazla hasara neden olabilir.

5. Yanlış kürdan kullanımı diş etlerinin çekilmesine ve diş hassasiyetine neden olabilir.