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Kurdaki düşüş servislerin semtine uğramadı

Bayram bitti araçlar bakıma girdi... Bayram tatili dönüşü araçlarını servise sokan otomobil sahipleri, asgari bin ila bin 200 lira ödeme yapıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
Kurdaki düşüş servislerin semtine uğramadı

Oto bakım servisleri, bayram sonrasında memleketlerinden ve tatilden dönen vatandaşların akınına uğradı. Araçlarının bakım ve kontrolleri için randevu alan vatandaşlar, servislere asgari bin ila bin 200 lira ödeme yaparken, özel tamirhanelerde bu bedel yarısına kadar düşebiliyor. Bayram arifesinde olduğu gibi servislerin uyguladıkları tarife dengesizliğine dikkat çeken uzmanlar, bakım ve kontrol bedellerinin el emeği kalemi haricinde yüksek olduğunu dile getiriyor ve döviz kurundaki gerilemenin bu kalemlere yansımadığını vurguluyor.

Servislerin motor yağını, hava ve yakıt filtrelerini 600-700 liraya yenilemeleri; buji, fren, far, klima, rot, rot başı ve triger ayarını ise 400-500 lira yapmalarını pahalı bulan vatandaşlar, tüketici derneklerini ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerini göreve davet ediyor. Döviz kurundaki gerilemenin hiçbir araç parçasının fiyatına yansıtılmadığını kaydeden vatandaşlar, planladıkları bütçenin dışında bir rakamla karşılaştıklarını dile getiriyorlar. Otomobillerin periyodik bakımlarında vatandaşlara yeni maliyetler yükleyecek tekliflerde bulunulması ise bir başka şikâyet konusu.

Kimse dövizi bahane edemez

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, döviz kurundaki yüksekliği bahane eden ithalatçı firmaların yedek parça bedellerini şişirdiklerini belirterek, ‘’Dolarda denge sağlansa da geri adım atılmaması yanlıştır. Tüketicilerin sanayiden çıkma ürün almaya yöneltilmesi de ayrı bir sıkıntı. Haliyle bu durum, otomobilin ömrünü etkilediği gibi kullanıcılarının da hayatını tehlikeye atabiliyor. Böyle bir tablo karşısında yetkiliklerin harekete geçmesi gerekiyor’’ dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
  1. Oto bakım servisleri
  2. özel tamirhaneler
  3. motor yağı
  4. hava ve yakıt filtreleri
  5. Ticaret Bakanlığı
  6. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz

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