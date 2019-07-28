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Kurbanlıklar pazardaki yerini almaya başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte kurbanlıklar çeşitli illerden Rize’ye getirilmeye başlandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
Kurbanlıklar pazardaki yerini almaya başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte kurbanlıklar çeşitli illerden Rize’ye getirilmeye başlandı.


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte özellikle doğu illerinden satış için getirilen kurbanlıklar, Rize’deki satış yerlerini doldurmaya başladı. Yapılan kontrollerin ardından kurbanlıklar, belediyeler tarafından ayrılan yerlerde alıcılarını beklemeye başladı. Kurban satış yerlerinde hayvanların bakımlarını yapan besiciler, artan


maliyetlerden dolayı sıkıntılı olduklarını belirttiler. Artan maliyetlere rağmen kurban fiyatlarının geçen seneye göre fazla yükselmediğini belirten Muammer Yıldırım isimli besici, “Geçen seneye göre fiyatlar aynı, hatta daha ucuz denilebilir. Yem fiyatları, maliyetler artmasına rağmen kurbanlıklar bu yıl ucuz” dedi.


Besici Niyazı Yıldırım, ”Geçen seneye göre kurban fiyatları aynı ama geçen seneye göre yem ile saman pahalı” ifadelerini kullanırken, Abdurrahman Çelik isimli besici ise, “Fiyatlarda fazla bir artış yok. Geçen sene 5 bin liraya alınan hayvan bu yıl 500 lira gibi bir farkla alınabiliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
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