  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Ekonomi

Kurbanlıklar kaçtan satılıyor? Küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları

Kurban fiyatları Kurban Bayramı’na sayılı günler kala araştırılmaya devam ediliyor. 31 Temmuz’da idrak edilecek olan Kurban Bayramı tüm yurtta büyük bir sevinçle kutlanacak. 16 Temmuz itibariyle kurbanlıklar kurban pazarlarında yerini aldı. Kurbanlıkların pazarlara inmesiyle birlikte kurban kesecekler de hem bütçesine hem de kurbanlıkların büyüklüğüne göre kurbanlarını almaya başladı. Kurbanlık fiyatları büyükbaş ve küçükbaş da farklılıklar söz konusu. Peki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar ne kadar? Tosun, boğa, dana, koyun, keçi, tohlu kurban fiyatları ne? Kurbanlıklar kaçtan satılıyor? İşte 2020 kurbanlık fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:54:00 -
Kurbanlıklar kaçtan satılıyor? Küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban kesecek olan vatandaşlar, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak için araştırıyor. Kurbanlık fiyatları ne kadar? Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına (yerli-kültür) ve büyükbaşta düve, tosun, küçükbaşta koyun, keçi olmasına göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları

Şemsi Bayraktar, "İllere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 800-3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş kurbanlık fiyatları 19-30 lira, küçükbaş kurbanlıklarda 22-35 lira olacağını bekliyoruz." dedi. Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça talebe göre değişebileceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi. Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'da 27-28 lira, Ankara'da 22-28 lira, İzmir'de 20-30 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 28-30, 25-30 ve 25-35 düzeyinde seyrettiği bilgisini verdi.

Carrefoursa kurbanlık fiyatları büyükbaş küçükbaş

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira

Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira

Migros kurbanlık fiyatları ne kadar?

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL

A101 kurbanlık fiyatları

Kurbanlık büyükbaş 1-7 hisse en az 20 kg 1.495 TL

Kurbanlık Karaman Koç en az 16 kg 1.295 TL

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı