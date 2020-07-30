Kurbanlık hayvanı tartmak gerekir mi?
Kurbanlık hayvan tartıyla alınır mı? Kilo ile kurbanlık caiz mi, karkas kurbanlık olur mu? Kurbanlık hayvan tartıyla alınabilir mi? Kurbanlık hayvan tartılarak kaç kilo gelirse ona göre fiyat çıkarılıp alınabilir mi? Kurban Bayramı Müslümanlar açısından hem hac ibadetinin hem de kurban ibadetinin yerine getirildiği mübarek günlerdendir. Kurban Bayramında en sık sorulan sorular arasında kurbanlıklıklar tartıyla alınabilir mi?
Kurbanlık hayvanı canlı olarak tartıp satmak caiz olur mu? İşte Kurbanlık hayvanı tartmak gerekir mi? Sorusuna diyanetin fetvası: Kurban kesilecek hayvan, kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartıyla alın satılabilir. Ayrıca, toplumda herhangi bir aldatma, kargaşa ve ihtilafa yol açmayan yaygın bir uygulama varsa, kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın karkas halindeki kilo birim fiyatı önceden belirlenmek şartıyla, kesildikten sonra tartılarak parasının ödenmesi yoluyla da satılabilir. Ancak bu şekildeki satışın geçerli olması için kesimden önce taraflar arasında akdin tamamlanması gerekir. Ayrıca kurbanın kelle, paça ve sakatat gibi bazı yerlerinin satıcıda kalması şart koşulmamalıdır.