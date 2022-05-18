Kurbanlık fiyatları 2022: Kurbanlık tosun, boğa, koyun, koç, dana, keçi fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları
Canlı büyükbaş hayvan fiyatları 2022: Canlı küçükbaş kilo fiyatı 2022 ne kadar? 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadetini yerine getirecekler bir yandan et fiyatlarına gelen zam sonrası kurbanlık fiyatları sorgulamasına başladı. 2022 kurban fiyatları ne kadar? Koyunun kilosu ne kadar 2022? Kurban payı ne kadar TL? Koyun kesmek kaç TL? Koç kesmek ne kadar? İşte 2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları...
Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 9 Temmuz'da başlıyor. Küresel piyasalarda gıda fiyatlarındaki sıkıntılar nedeniyle özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası et fiyatları başta olmak üzere gıda iyatalrı el yakar oldu. Hal böyel olunca da bu sene kurban kesecek vatandaşlar kurbanlar ne kadar? Kurbanlık fiyatları ne kadar? sorularını sorgular oldu. Kurbanlık fiyatları, 2020 yılının güncel fiyat listesi ile bayrama çok az bir süre kala araştırılmaya devam ediliyor. Kurbanlık fiyatları 2022! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatları ne kadar? Koyun, dana, koç fiyatları
Kırmızı et fiyatları son günlerde artınca, kurbanlık fiyatlarının da yüksek olacağı düşünülüyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında büyükbaş kurbanlıkların ise 60-70 bin TL civarında satışa çıkması bekleniyor.
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlar ne kadar?
Bloomberg HT’ye konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur" dedi.