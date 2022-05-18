Kurbanlık fiyatları 2022: Kurbanlık tosun, boğa, koyun, koç, dana, keçi fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları

Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 9 Temmuz'da başlıyor. Küresel piyasalarda gıda fiyatlarındaki sıkıntılar nedeniyle özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası et fiyatları başta olmak üzere gıda iyatalrı el yakar oldu. Hal böyel olunca da bu sene kurban kesecek vatandaşlar kurbanlar ne kadar? Kurbanlık fiyatları ne kadar? sorularını sorgular oldu. Kurbanlık fiyatları, 2020 yılının güncel fiyat listesi ile bayrama çok az bir süre kala araştırılmaya devam ediliyor. Kurbanlık fiyatları 2022! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatları ne kadar? Koyun, dana, koç fiyatları

Kırmızı et fiyatları son günlerde artınca, kurbanlık fiyatlarının da yüksek olacağı düşünülüyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında büyükbaş kurbanlıkların ise 60-70 bin TL civarında satışa çıkması bekleniyor.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlar ne kadar?

Bloomberg HT’ye konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur" dedi.