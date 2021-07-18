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Kadın - Aile Kurbanlık etler dondurucuda nasıl bekletilmeli?
Kadın - Aile

Kurbanlık etler dondurucuda nasıl bekletilmeli?

Kurbanlık et nasıl dondurulur? Kurban bayramı öncesinde etlerin saklanması, kırmızı etin ömrü gibi konular sıkça araştırılmaya başlandı. Özellikle kurbanlık etlerin kesildikten hemen sonra buzluğa kaldırılmasının uygun olup olmadığı merak ediliyor. Peki, kurbanlık et derin dondurucuya ne zaman kaldırılmalı?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 14:58:00 -
Kurbanlık etler dondurucuda nasıl bekletilmeli?

Kurban bayramı öncesinde etlerin muhafaza edilmesiyle ilgili olarak konular araştırılmaya başlandı. Özellikle etlerin uzun süre buzlukta kalması için hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, kurbanlık et ne zaman derin dondurucuya kaldırılmalı?

Kurbanlık etler dondurucuda nasıl bekletilmeli?

Kurbanlık etler kesim alanından geldikten sonra poşetlerden çıkarılmalı ve 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmeli. Et kesim alanından gelen poşetle dolaba kaldırılırsa, çürüme olacaktır. Dinlenen eti pişirebilir ya da tek pişirimlik olarak ayırıp şeffaf poşetlerle derin dondurucuya yerleştirebilirsiniz. Etler 3-4 gün buzdolabında saklanabilir. -2 derecede et 3-4 ay, -18 derecede ise 12 aya kadar saklanabilir. Kıyma ise buzlukta 3-4 ay tazeliğini koruyabiliyor.

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?
Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

Kadın - Aile

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır? Kurban eti kaç gün buzdolabında kalır?

 

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