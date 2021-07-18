Kurban bayramı öncesinde etlerin muhafaza edilmesiyle ilgili olarak konular araştırılmaya başlandı. Özellikle etlerin uzun süre buzlukta kalması için hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, kurbanlık et ne zaman derin dondurucuya kaldırılmalı?

Kurbanlık etler dondurucuda nasıl bekletilmeli?

Kurbanlık etler kesim alanından geldikten sonra poşetlerden çıkarılmalı ve 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmeli. Et kesim alanından gelen poşetle dolaba kaldırılırsa, çürüme olacaktır. Dinlenen eti pişirebilir ya da tek pişirimlik olarak ayırıp şeffaf poşetlerle derin dondurucuya yerleştirebilirsiniz. Etler 3-4 gün buzdolabında saklanabilir. -2 derecede et 3-4 ay, -18 derecede ise 12 aya kadar saklanabilir. Kıyma ise buzlukta 3-4 ay tazeliğini koruyabiliyor.