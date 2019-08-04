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Kurbanın kesilen hangi yerlerini yemek haramdır

Kurban Bayramının yaklamasıyla birlikte Müslümanlar kurbanlık alımları için kurban pazarlarına akın ediyor. Peki Kurbanın kesilen hangi yerlerini yemek haramdır? Müslüman olan erkek ve kadının; hür, âkıl, bâliğ ve mukîm ise, ihtiyacından fazla ve nisap miktarı kadar da malı veya parası varsa, Kurban Bayramı için, niyet ederek, bayramın üçüncü günü akşama kadar belli bir hayvanı kesmesi vacip olur.

04 Ağustos 2019 Pazar 17:43
Kurbanın kesilen hangi yerlerini yemek haramdır

Kurban Bayramının yaklamasıyla birlikte Müslümanlar kurbanlık alımları için kurban pazarlarına akın ediyor. Peki Kurbanın kesilen hangi yerlerini yemek haramdır? Müslüman olan erkek ve kadının; hür, âkıl, bâliğ ve mukîm ise, ihtiyacından fazla ve nisap miktarı kadar da malı veya parası varsa, Kurban Bayramı için, niyet ederek, bayramın üçüncü günü akşama kadar belli bir hayvanı kesmesi vacip olur.

İhtiyaç eşyası; 1 ev, 1 aylık yiyecek, 3 kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve âletler, binecek vasıtaları, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır.

Kurban; koyun, keçi, sığır ve deveden birini bayramın ilk üç gününde kurban niyeti ile kesmek demektir. Bir sığır veya deveyi 7 Müslüman ortak alıp kesebilirler. Bu hayvanları, fakire veya hayır cemiyetlerine diri olarak sadaka vermek kurban olmaz.

Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının ve kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz.

Kurbanın ve her hayvanın 7 yerini yemek haramdır:

1- Akan kanı,

2- Bevl âleti,

3- Bezeleri,

4- İdrar kesesi,

5- Safra kesesi,

6- Dişi hayvanın önü,

7- Hayaları. (Koç yumurtası olarak satılmaktadır.)

Kurban etinin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakire vermek veya hepsini eve bırakmak da olur. Derisi namaz kılan fakire verilir veya evde kullanılabilir.

Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet Kurbanlık kesilecek hayvanların yaşı kaç olmalı?

Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir?

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:43
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