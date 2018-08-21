Kurbanın kanını görünce bayıldı! Yaşam mücadelesi veriyor
Isparta'da kurban kesimi esnasında kan görüp bayılan genç adam, kafasını taşa vurarak beyin kanaması geçirdi.21 Ağustos 2018 Salı 20:52
Isparta'da kurban kesimi sırasında kan görünce bayılan Ramazan Emre Yıldız (18), başını taşa çarpıp beyin kanaması geçirdi.
KURBAN KESİMİ SIRASINDA KAN GÖREN GENÇ, BAYGINLIK GEÇİRDİ
Olay, öğle saatlerinde Isparta kent merkezindeki kurban kesim yerinde meydana geldi. Kurban kesimi sırasında kan görünce bayılan Ramazan Emre Yıldız, düşerek başını taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
İKİ KEZ AMELİYAT EDİLEN GENÇ, YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Ameliyat alınan Yıldız, yoğun bakıma alındı. Kanamanın devam etmesi üzerine ikinci kez ameliyata alınan Ramazan Emre Yıldız'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
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